Veteráni z Ukrajiny sa snažia dostať do parlamentu
Registrácia na primárky Putinovej strany sa začala 11. marca a potrvá do 30. apríla, oficiálny zoznam potvrdí stranícky zjazd v júni.
Autor TASR
Moskva 31. marca (TASR) - V primárnych voľbách strany Jednotné Rusko (JR) pre septembrové voľby do Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, sa zaregistrovalo 261 veteránov z vojny na Ukrajine. TASR o tom píše podľa denníka Novaja gazeta Evropa.
V celoštátnom meradle má vládnuca strana Vladimira Putina 3017 kandidátov, čiže bývalí bojovníci proti Ukrajine tvoria 9,1 percenta z ich celkového počtu. V niektorých odľahlých regiónoch je ich podiel vyšší, napríklad v Jakutsku sú veteránmi obaja zaregistrovaní kandidáti. V Moskve je ich 38 zo 189 a v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrade 17 zo 62 kandidátov.
Podľa denníka Novaja gazeta sa vojna na Ukrajine stáva dobrým odrazovým mostíkom do politiky. Tento trend sa objavil už vlani v septembri, keď mnoho demobilizovaných vojakov kandidovalo v komunálnych voľbách. Niektorí kandidáti sú však spojení s vojenskými jednotkami podozrivými zo spáchania vojnových zločinov proti ukrajinskému civilnému obyvateľstvu.
Septembrové voľby do Štátnej dumy majú byť prvé od začiatku vojny. Sú vypísané aj pre 11 nových volebných obvodov na okupovanej časti Ukrajiny, o ktorých Kremeľ tvrdí, že v roku 2022 hlasovali za pripojenie k Ruskej federácii.
JR má v súčasnosti v Štátnej Dume 314 zo 450 poslancov. Okrem neho sú tam ešte tri strany - Komunistická strana Ruskej federácie, nacionalistická Liberálnodemokratická strana Ruska a strana Spravodlivé Rusko – Za pravdu.
Volebný systém pre ruské parlamentné je zmiešaný - 225 poslancov sa volí pomerne (pre zvolenie ich strany platí volebné kvórum päť percent) a 225 poslancov sa volí v jednomandátových obvodoch väčšinovo (bez volebného kvóra).
