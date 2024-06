Veteránov vylodenia spojencov z roku 1944 vítali potleskom

Paríž 6. júna (TASR) - Veteráni a svetoví lídri sa vo štvrtok schádzajú v Normandii na severe Francúzska, aby si pripomenuli 80. výročie vylodenia spojencov zo 6. júna 1944, keď viac ako 150.000 spojeneckých vojakov dorazilo do Francúzska po mori a letecky, aby pripravili cestu pre oslobodenie Francúzska a následne aj porážku nacistického Nemecka.



Ako informovali agentúra Reuters a francúzske médiá, maratón spomienkových podujatí sa začal dopoludnia francúzsko-britským pietnym aktom v meste Ver-sur-Mer v kraji Calvados. Zúčastnil sa na ňom aj britský kráľ Karol III., britský premiér Rishi Sunak i francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Britský panovník vo svojom prejave, striedajúc angličtinu a francúzštinu, vzdal hold "neuveriteľnej odvahe a obetavosti mužov a žien francúzskeho odboja, ako aj mnohým civilistom", ktorí spojencom pred vylodením i počas neho poskytli cenné spravodajské informácie, a uctil si aj pamiatku 22.000 Britov padlých počas vylodenia.



Hold kanadským vojakom, ktorí sa tiež zúčastnili na vylodení, ako aj ich 360 druhom padlým počas operácie Overlord, vzdal na pláži Juno Beach v Courseulles-sur-Mer kanadský premiér Justin Trudeau sprevádzaný britským princom Williamom.



Ústredným bodom bude vo štvrtok popoludní podujatie na Omaha Beach neďaleko mesta Bayeux, kde sa za úsvitu 6. júna 1944 vylodili prví americkí vojaci a kde spojenci v sústredenej paľbe nemeckých jednotiek prišli o najviac mužov. Na tejto slávnosti sa zúčastnia okrem veteránov aj pozvaní štátnici, medzi ktorými bude i americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Dôležitosť Zelenského prítomnosti ozrejmil pre Reuters nemenovaný európsky diplomat, keď uviedol, že "zo všetkých, ktorí sú dnes v Normandii prítomní, len Zelenskyj a niekoľko stále žijúcich veteránov vie, čo je vojna".



Ukrajina potrebuje podporu od Európanov a spojencov tak isto, ako ju potrebovalo Francúzsko a ostatné európske štáty, aby porazili nacizmus, vyhlásil diplomat citovaný agentúrou Reuters.



Francúzske médiá pripomínajú, že v priebehu desaťročí prešli oslavy vylodenia spojencov pozoruhodným vývojom - z prostého vojenského spomienkového aktu sa zmenili na významné medzinárodné diplomatické podujatie.



Podľa agentúry Reuters bude na tohtoročnom pripomenutí si tohto významného zvratu v druhej svetovej vojne mimoriadne rezonovať vojna rozpútaná Ruskom voči Ukrajine, ale aj kľúčové voľby v mnohých štátoch, vrátane tohtotýždňových volieb do Európskeho parlamentu a novembrových volieb v USA. Lídri sa zrejme budú snažiť nájsť paralely s druhou svetovou vojnou a varovať pred nebezpečenstvom izolacionizmu a krajnej pravice, dodal Reuters.



Keďže počet veteránov, mnohí vo veku 100 a viac rokov, sa znižuje, tohtoročná spomienka bude pravdepodobne aj poslednou veľkou ceremóniou v Normandii, ktorá si uctí ich odvahu v ich prítomnosti.



Francúzska televízia BFM vo svojom online spravodajstve doplnila, že na spomienkovom akte vo Ver-sur-Mer veteránov vítali prítomní hostia i diváci búrlivým potleskom a hold im piesňou I Won’t Crumble With You If You Fall neskôr v rámci programu vzdal aj spevák Tom Jones.