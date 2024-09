Veverička odmietla vystúpiť z vlaku, spôsobila zrušenie spoja

Londýn 18. septembra (TASR) – Britská železničná spoločnosť Great Western Railway (GWR) zrušila vlakový spoj, pretože do nej prenikla veverica, ktorú nebolo možné z vlakovej súpravy dostať, uviedla v stredu GWR. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kuriózny prípad sa stal v sobotu na juhu Anglicka v rannom vlaku premávajúcom na trati Reading – letisko Gatwick. V stanici Gomshall v grófstve Surrey do vlaku nastúpili dve veverice popolavé. Jednu sa podarilo z vlakovej súpravy vyhnať, druhá však pokusom zamestnancov železničnej spoločnosti o deložovanie odolala.



"Potvrdzujeme, že vlak odchádzajúci o 08.54 hodine z Readingu do Gatwicku bol v Readingu zrušený. Dôvodom bol pár veveríc popolavých, ktoré v stanici Gomshall nastúpili bez platných cestovných lístkov, čím porušili prepravný poriadok spoločnosti. V stanici Redhill sme sa ich pokúsili vylúčiť z prepravy. Jedna z nich odmietla vystúpiť, preto sme sa tento oriešok rozhodli rozlúsknuť návratom vlaku do Readingu," vyhlásilo tlačové oddelenie GWR.



Veverica popolavá (Sciurus carolinensis) je invázny druh zavlečený do Spojeného kráľovstva z východnej časti USA. Má šedé sfarbenie a z listnatých lesov vytláča pôvodnú vevericu stromovú (Sciurus vulgaris) charakteristickej hrdzavej farby. Na území Spojeného kráľovstva žije odhadom 2,7 milióna veveríc popolavých a ich počet neustále rastie, uvádza ochranárska charitatívna organizácia Woodland Trust.



Od roku 2016 je zaradená na zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy EÚ. Druhy z tohto zoznamu podliehajú obmedzeniam a opatreniam týkajúcim sa držania, dovozu, predaja, šľachtenia, pestovania a uvoľňovania do životného prostredia.