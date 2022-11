Vežu pri Karlovom moste čaká historicky najväčšia rekonštrukcia

Praha 24. novembra (TASR) - Staromestská mostová veža v historickom centre Prahy sa bude v nasledujúcich rokoch rekonštruovať. Obnova exteriéru a interiéru tejto gotickej stavby zo 14. storočia vyjde na niekoľko sto miliónov korún.



Pre návštevníkov však zostane pamiatka po celý čas otvorená, informoval v stredu spravodajský webový portál Novinky.cz.



Spoločnosť Prague City Tourism predstavila plány na kompletnú revitalizáciu tejto veže, nachádzajúcej sa na staromestskej strane Karlovho mosta. "Evidujeme ju ako významnú národnú pamiatku a je potrebné ju starostlivo a odborne opraviť," potvrdil vedúci správy pamiatkových objektov Petr Kotalík.



"Celý tento objekt je zo 14. storočia a doteraz na ňom nebola uskutočnená takáto veľká rekonštrukcia. Menšie opravy a zásahy v minulosti prebiehali, ale nie v takom veľkom rozsahu, ako plánujeme teraz," povedal Kotalík.



Stavba je celkovo v neutešenom stave. Prvý krok v náročných opravách už má však pamiatka za sebou. Ochodza veže dostala nové zábradlie a nahradila tak to staré, korodujúce, ktoré poškodzovalo kameň pod ňou.



Veža je postavená najmä z pieskovcových kvádrov, ktoré sa očistia a v prípade potreby vymenia – čiastočne alebo kompletne.



Riešiť by sa mal aj vzhľad vnútorných múrov. "Keď sa prejdete po schodiskovej veži, vidíte všade vyryté a načmárané nápisy. Je to veľký problém. Máme tam kamery, ale aj tak nie je jednoduché toho človeka chytiť," upozornil kurátor pražských veží Karel Kučera.



Všetky práce budú prebiehať v spolupráci s expertmi naprieč odbormi a z Národného pamiatkového ústavu. Vznikla tiež odborná komisia, ktorá bude na rekonštrukciu dohliadať.



"Časový plán projekčných prác je rozvrhnutý na zhruba štyri až päť rokov, a až potom bude môcť nasledovať kompletná rekonštrukcia objektu," dodal Kotalík.



Staromestská mostová veža (Staroměstská mostecká věž) je symbolický víťazný oblúk na tzv. kráľovskej ceste. Dal ju vybudovať český kráľ Karol IV. Veža je vysoká 47 metrov.