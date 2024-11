Gruzínski diplomati nesúhlasia s pozastavením rokovaní s EÚ

Tbilisi 29. novembra (TASR) - Viac ako 100 zamestnancov gruzínskeho ministerstva zahraničných vecí podpísalo otvorený list. V ňom označili rozhodnutie vlády zmraziť prístupové rokovania s EÚ za protiústavné a v rozpore so strategickým záujmom krajiny. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze vo štvrtok oznámil, že vláda pozastavuje prístupové rokovania s Európskou úniou do roku 2028. Gruzínsko v reakcii na "sériu útokov" Bruselu odmietlo aj všetky predvstupové fondy z EÚ. Vstup do EÚ bol dlhodobý cieľ Gruzínska zakotvený v ústave.



Vzťahy Tbilisi s Bruselom sa výrazne zhoršili pre autoritatívne kroky proruskej vládnej strany Gruzínsky sen a pre manipulácie októbrových parlamentných volieb. EÚ preto prístupový proces s Gruzínskom zmrazila.



V liste zverejnenom na portáli Civil Georgia sa uvádza, že "gruzínski diplomati už roky vynakladajú maximálne úsilie na dosiahnutie európskej a euroatlantickej integrácie v súlade s vôľou a historickou voľbou gruzínskeho ľudu." Rozhodnutie o pozastavení prístupových rokovaní podľa diplomatov "nezodpovedá strategickým záujmom krajiny".



Podľa nich je "európska integrácia bezprecedentnou šancou vrátiť Gruzínsko do európskej rodiny a takáto príležitosť sa už nikdy nemusí opakovať." Odmietnutie tejto šance bude podľa nich znamenať gruzínsku izolácii a bude tiež v rozpore s gruzínskou ústavou.



Článok 78 ústavy uvádza, že "ústavné orgány prijmú v rámci svojich právomocí všetky opatrenia na zabezpečenie plnej integrácie Gruzínska do Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy."



Po rozhodnutí gruzínskej vlády vypukli vo štvrtok večer masívne protesty. Polícia počas nich zadržala 43 osôb a 32 príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia. Polícia použila slzotvorný plyn a vodné delo, aby tisíce protestujúcich odohnala od budovy parlamentu.