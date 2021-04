Viac ako 100 miliónov ľudí v USA už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny

Washington 3. apríla (TASR) - Viac než 100 miliónov ľudí v USA už dostalo aspoň prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, oznámilo v noci na sobotu americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Informovala o tom agentúra AP.



Dovedna 101.804.762 ľudí už dostalo aspoň prvú dávku, čo podľa CDC Predstavuje viac ako 30 percent obyvateľov krajiny.



Úplne zaočkovaných je takmer 58 miliónov osôb, a to vakcínami, ktoré sa podávajú vo forme dvoch dávok alebo jednej dávky. Viac ako polovica týchto ľudí sú osoby staršie ako 65 rokov.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena v pondelok oznámila rozšírenie národného vakcinačného programu s cieľom zaistiť, aby do 19. apríla malo nárok na zaočkovanie proti covidu až 90 percent dospelých obyvateľov Spojených štátov.



Zámerom administratívy prezidenta Bidena je, aby bolo počas prvých 100 dní jeho vlády, čiže do konca apríla, zaočkovaných 200 miliónov Američanov, približuje AP.