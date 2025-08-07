< sekcia Zahraničie
Viac ako 1000 letov United Airlines pre technickú poruchu meškalo
V dôsledku technického problému musela americká letecká spoločnosť United Airlines pozastaviť odlety na niekoľkých veľkých letiskách v Spojených štátoch.
Autor TASR
Washington 7. augusta (TASR) - V dôsledku technického problému musela americká letecká spoločnosť United Airlines pozastaviť odlety na niekoľkých veľkých letiskách v Spojených štátoch. Meškanie malo viac ako 1000 letov, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
United Airlines uviedli, že problém bol v systéme obsahujúcom letové informácie, ktoré sa následne preposielajú do iných systémov. Ide o údaje o hmotnosti a vyvážení lietadiel či čas letu. Nie je jasné, čo problém spôsobilo.
Výpadok systému trval niekoľko hodín a poruchu sa z veľkej časti podarilo odstrániť v stredu neskoro večer amerického času. Podľa webovej stránky FlightAware sledujúcej lety meškalo v stredu približne 35 percent všetkých letov United Airlines a ďalších šesť percent zrušili.
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) na svojej webovej stránke upozornil, že všetky lety spoločnosti United Airlines smerujúce do Chicaga zastavili na východiskových letiskách. Porucha ovplyvnila aj lety do Denveru, Newarku, Houstonu a San Francisca.
Spoločnosť sa na sociálnych sieťach ospravedlnila a uviedla, že v niektorých prípadoch preplatí cestujúcim náklady na hotel a ďalšie výdavky, ktoré im vznikli v dôsledku meškania.
