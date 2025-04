Viac ako 100.000 Afgancov sa v apríli vrátilo do svojej vlasti

Islamabad 22. apríla (TASR) - Viac ako 100.000 Afgancov sa za uplynulé tri týždne vrátilo do svojej vlasti z Pakistanu, ktorý sa usiluje o ich vysťahovanie zo svojho územia. Oznámilo to v utorok pakistanské ministerstvo vnútra, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Pakistanská vláda označila Afgancov za „teroristov a zločincov“ a 1. apríla spustila kampaň ich hromadného vysťahovania.



Premiér vlády afganského Talibanu Mohammad Hasan Áchúnd v sobotu odsúdil „jednostranné opatrenia“ zo strany susedného Pakistanu a vyzval tamojšiu vládu, aby umožnila dôstojný návrat afganských utečencov do Afganistanu.



Podpredseda pakistanskej vlády Muhammad Ishák Dára sa v sobotu v Kábule stretol s vedením Talibanu a strany sa dohodli, že budú spoločne viesť dialóg, aby vyriešili rôzne otázky vrátane cezhraničných aktivít militantov či spornej repatriácie afganských občanov.



Počas uplynulých desaťročí ozbrojených konfliktov v Afganistane odtiaľ emigrovali milióny Afgancov. Ďalší Afganci utiekli do Pakistanu po tom, čo sa v roku 2021 vrátil k moci Taliban.



Mnoho ľudí odchádza z Pakistanu dobrovoľne, aby neboli deportovaní. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) však uviedol, že len v apríli pakistanské orgány zadržali či zatkli 12.948 ľudí, čo je vyšší počet ako za celý minulý rok. Afganci v Pakistane sa okrem svojvoľného zadržiavania sťažujú aj na vydieranie či obťažovanie zo strany tamojších orgánov.



V roku 2023 boli v priebehu niekoľkých týždňov státisíce afganských utečencov bez dokladov nútené vrátiť sa do svojej domoviny, pripomína AFP.



V druhej fáze tohto vysťahovania Afgancov pakistanská vláda v marci zrušila povolenia na pobyt pre viac ako 800.000 afganských občanov a varovala tisíce ďalších ďalších, ktorí čakajú na presun do iných krajín, aby z Pakistanu odišli do konca apríla.