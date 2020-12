Viac ako 1600 Rohingov sa vylodilo na opustenom bangladéšskom ostrove

Dháka 4. decembra (TASR) - Bangladéšske úrady v piatok vyslali viac ako 1600 rohinských utečencov na opustený ostrov v Bengálskom zálive napriek nesúhlasu ľudskoprávnych organizácii, informuje agentúra AP.



Prvá skupina 1642 rohinských utečencov sa v piatok podľa miestneho predstaviteľa nalodila na sedem plavidiel bangladéšskych námorných síl v prístavnom meste Čitágáon. Po tri a pol hodinovej plavbe sa utečenci vylodili na ostrove Bhásán Čar, ktorý v minulosti zaplavovali monzúnové dažde, no pred ich príchodom ho ohradili protipovodňovými hrádzami a vystavali na ňom domy, nemocnice a mešity za viac ako 90 miliónov eur.



Ostrov Bhásán Čar leží približne 34 kilometrov od pevniny a nad hladinu mora vystúpil len pred 20 rokmi, pričom nikdy nebol obývaný.



Organizácia Spojených národov vyzvala, aby sa rohinskí utečenci mohli o svojom premiestnení na ostrov "slobodne a informovane rozhodnúť".



Ubytovacie zariadeniach na ostrove by mali celkovo prichýliť 100.000 migrantov, čo predstavuje len časť z miliónovej komunity Rohingov, ktorí momentálne žijú v preplnených utečeneckých táboroch v pohraničnom bangladéšskom okrese Cox's Bazar.



V auguste 2017 utieklo do Bangladéša z prevažne budhistického Mjanmarska približne 700.000 Rohingov. Urobili tak v dôsledku násilností a rozsiahleho porušovania svojich ľudských práv zo strany miestnej armády, ktoré viaceré ľudskoprávne organizácie označili za genocídu.