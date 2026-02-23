< sekcia Zahraničie
Viac ako 200 politických väzňov vo Venezuele začalo hladovku
Hladovka sa začala v piatok večer vo väznici Rodeo I v Caracase. Drží ju približne 214 ľudí – okrem Venezuelčanov aj cudzinci, povedala AFP svokra argentínskeho policajta obvineného z terorizmu.
Autor TASR
Guatire 23. februára (TASR) — Viac ako 200 politických väzňov vo Venezuele začalo v piatok hladovku. Ide o väzňov, ktorých sa netýka nový zákon o amnestii jednomyseľne schválený parlamentom vo štvrtok ako súčasť série reforiem požadovaných Spojenými štátmi po tom, čo 3. januára zajali prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na ich príbuzných.
Hladovka sa začala v piatok večer vo väznici Rodeo I v Caracase. Drží ju približne 214 ľudí – okrem Venezuelčanov aj cudzinci, povedala AFP svokra argentínskeho policajta obvineného z terorizmu, čo je jedna z kategórií, ktorej sa amnestia netýka.
V nedeľu navštívil väznicu Rodeo I tím Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).
„Toto je prvýkrát, čo nám dovolili priblížiť sa k tejto väznici. Je to prvý krok a myslím si, že sme na správnej ceste,“ povedal Filippo Gatti, koordinátor MVČK vo Venezuele.
Nie všetci väzni vo väznici sa však k hladovke pripojili, uviedli ich príbuzní.
Zákon o amnestii vypracovala dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Opoziční predstavitelia ho kritizovali, pretože sa netýka niektorých trestných činov, z ktorých boli predtým obviňovaní Madurovi politickí oponenti.
Výslovne sa nevzťahuje na osoby stíhané za ozbrojené alebo násilné akcie proti venezuelskej zvrchovanosti propagované či podporované zahraničnými aktérmi. Netýka sa ani príslušníkov bezpečnostných zložiek odsúdených za aktivity považované vládou za terorizmus.
Amnestia sa naopak vzťahuje na 11.000 politických väzňov, ktorí boli počas uplynulých 27 rokov podmienečne prepustení alebo umiestnení do domáceho väzenia.
Na základe tohto zákona už požiadalo o amnestiu viac ako 1500 politických väzňov, uviedol v sobotu šéf zákonodarného zboru. Stovky ďalších boli prepustené pred schválením zákona.
Mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá sa venuje obhajobe politických väzňov, v nedeľu informovala o 23 prepustených.
Hladovka sa začala v piatok večer vo väznici Rodeo I v Caracase. Drží ju približne 214 ľudí – okrem Venezuelčanov aj cudzinci, povedala AFP svokra argentínskeho policajta obvineného z terorizmu, čo je jedna z kategórií, ktorej sa amnestia netýka.
V nedeľu navštívil väznicu Rodeo I tím Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).
„Toto je prvýkrát, čo nám dovolili priblížiť sa k tejto väznici. Je to prvý krok a myslím si, že sme na správnej ceste,“ povedal Filippo Gatti, koordinátor MVČK vo Venezuele.
Nie všetci väzni vo väznici sa však k hladovke pripojili, uviedli ich príbuzní.
Zákon o amnestii vypracovala dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Opoziční predstavitelia ho kritizovali, pretože sa netýka niektorých trestných činov, z ktorých boli predtým obviňovaní Madurovi politickí oponenti.
Výslovne sa nevzťahuje na osoby stíhané za ozbrojené alebo násilné akcie proti venezuelskej zvrchovanosti propagované či podporované zahraničnými aktérmi. Netýka sa ani príslušníkov bezpečnostných zložiek odsúdených za aktivity považované vládou za terorizmus.
Amnestia sa naopak vzťahuje na 11.000 politických väzňov, ktorí boli počas uplynulých 27 rokov podmienečne prepustení alebo umiestnení do domáceho väzenia.
Na základe tohto zákona už požiadalo o amnestiu viac ako 1500 politických väzňov, uviedol v sobotu šéf zákonodarného zboru. Stovky ďalších boli prepustené pred schválením zákona.
Mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá sa venuje obhajobe politických väzňov, v nedeľu informovala o 23 prepustených.