Washington 29. októbra (TASR) - Viac ako 200 vrážd novinárov ostáva v 13 krajinách bez vyriešenia. Oznámil to v utorok Výbor na ochranu novinárov (CPJ), píše agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia CPJ tieto krajiny umožnili "beztrestnosť" pri takýchto zločinoch. Zároveň sa v nich odohrala väčšina vrážd novinárov evidovaných za posledných desať rokov.



Ide o krajiny predstavujúce kombináciu konfliktných oblastí a stabilnejších krajín, v ktorých sa uchýlili k násiliu zločinecké skupiny, politici, vládni predstavitelia a ďalší silní aktéri, aby umlčali kritické a investigatívne spravodajstvo.



V pomere počtu obyvateľov na počet vrážd skončilo v tomto rebríčku na prvom mieste už piaty rok po sebe Somálsko. V krajine s 15 miliónmi obyvateľov je stále nevyšetrených 25 vrážd novinárov. V danom zozname je na druhom mieste Sýria a tretí je Irak.



Krajinou s celkovo najväčším počtom nevyriešených vrážd sú Filipíny so 41 vraždami a druhé je s 30 vraždami novinárov Mexiko, uvádza CPJ so sídlom v New Yorku.



V zmienených 13 krajinách bolo za posledných desať rokov zavraždených 222 z celkovo 318 zabitých novinárov. Viacerými z týchto krajín zmietajú ozbrojené občianske konflikty.



"V poslednom desaťročí sa ozbrojené skupiny ako aš-Šabáb, Boko Haram a Islamský štát zameriavali na novinárov väčšinou úplne beztrestne," píše v správe CPJ.



Ďalšími z 13 krajín z citovaného zoznamu sú Južný Sudán, Afganistan, Pakistan, Brazília, Bangladéš, Rusko, Nigéria a India.