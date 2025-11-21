< sekcia Zahraničie
Viac ako 30 krajín žiada plán na ukončenie používania fosílnych palív
Výzvy na postupné ukončenie využívania ropy, uhlia a zemného plynu v Beléme opäť zosilneli - táto téma sa pritom zdala byť takmer odsunutá na okraj.
Autor TASR
Belém 21. novembra (TASR) - Vyše 30 krajín sa na konferencii OSN o klíme (COP30) postavilo proti brazílskemu návrhu záverečného dokumentu, pretože nepočíta s postupným ukončením využívania fosílnych palív. Agentúru AFP o tom informovala kolumbijská delegácia, píše TASR.
Konferencia COP30 by sa mala skončiť v piatok večer. Štvrtkové rokovania však predčasne prerušil rozsiahly požiar v areáli konferencie v Beléme.
AFP doplnila, že predsedajúci konferencie, brazílsky diplomat André Corra do Lago, má podľa očakávaní pripraviť konsenzuálne znenie záverečného dokumentu. Jeho najnovší návrh, ktorý vo štvrtok analyzovala AFP, však neobsahuje žiadnu zmienku o fosílnych palivách – napriek tomu, že brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva presadzoval ukončenie ich používania ako kľúčovú iniciatívu COP30.
„Nemôžeme podporiť výsledok, ktorý neobsahuje plán na spravodlivý prechod od fosílnych palív,“ uvádza sa v liste, ktorý poskytli AFP a podpísali krajiny z Európy, Latinskej Ameriky, Ázie a tichomorských ostrovných štátov. Medzi signatármi sú aj Francúzsko a Belgicko.
„Musíme byť úprimní: v súčasnej podobe návrh nespĺňa minimálne podmienky pre dôveryhodný výsledok COP,“ píše sa ďalej v liste.
Výzvy na postupné ukončenie využívania ropy, uhlia a zemného plynu – ktoré sú hlavnými zdrojmi globálneho otepľovania – v Beléme opäť zosilneli - táto téma sa pritom zdala byť takmer odsunutá na okraj, konštatovala AFP. Podľa vyjednávača, ktorý si želal zostať v anonymite, vzdanie sa fosílnych palív kategoricky odmietli Čína, India, Saudská Arábia, Nigéria a Rusko.
Spomínaný požiar vypukol v čínskom pavilóne. Jeho príčina nie je známa, avšak podľa predpokladov ho mohol spôsobiť elektrický skrat. AFP dodala, že záchranári ošetrili 19 ľudí, ktorí sa nadýchali dymu. Ďalšie dve osoby vyhľadali pomoc, pretože mali záchvat úzkosti.
Išlo o tretí veľký incident od začiatku rokovaní COP30 minulý týždeň - prvým bol vpád domorodých demonštrantov na miesto konania a druhým ich pokojná demonštrácia, v ktorej rámci zablokovali vchod.
„Požiar rokovania určite spomalí,“ povedal pre agentúru AFP člen indonézskej delegácie Windyo Laksono.
Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyjednávačom dohody pripomenul, že ich „svet sleduje“ a vyzval ich, aby dosiahli „ambiciózny kompromis“.
