Viac ako 350.000 ľudí žiadalo prepustenie rukojemníkov a koniec vojny
Autor TASR
Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Na demonštrácii v izraelskom Tel Avive vyjadrili v utorok davy ľudí solidaritu s rukojemníkmi, ktorých už takmer dva roky zadržiavajú militanti Hamasu v Pásme Gazy. Podľa odhadu organizátorov sa večer v centre pobrežnej metropoly zišlo približne 350.000 účastníkov. Žiadali prepustenie rukojemníkov a koniec vojny v palestínskej enkláve, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Fórum príbuzných rukojemníkov zvolalo na utorok celoštátny deň protestov pod heslom „Izrael drží spolu“. Demonštrácie a blokády ciest sa konali už od rána.
Protestné akcie mali poukázať na situáciu rukojemníkov. Organizátori protestov obviňujú izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z toho, že z politických dôvodov predlžuje vojnu a sabotuje dohodu o prepustení zadržiavaných Izraelčanov.
„Viac ako 350.000 ľudí na demonštrácii... vyslalo jasný odkaz: vláda musí podpísať dohodu, ktorá je teraz na stole. Celá krajina žiada ukončenie vojny a návrat všetkých rukojemníkov,“ uviedli usporiadatelia vo večernom vyhlásení.
