Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Zahraničie

Viac ako 350.000 ľudí žiadalo prepustenie rukojemníkov a koniec vojny

.
Príbuzní a podporovatelia izraelských rukojemníkov unesených palestínskym militantným hnutím Hamas do Pásma Gazy v októbri 2023 sa zúčastňujú protestu proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanjahua na rozšírenie izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy a obsadenie mesta Gaza v Tel Avive v sobotu 9. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Fórum príbuzných rukojemníkov zvolalo na utorok celoštátny deň protestov pod heslom „Izrael drží spolu“. Demonštrácie a blokády ciest sa konali už od rána.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Na demonštrácii v izraelskom Tel Avive vyjadrili v utorok davy ľudí solidaritu s rukojemníkmi, ktorých už takmer dva roky zadržiavajú militanti Hamasu v Pásme Gazy. Podľa odhadu organizátorov sa večer v centre pobrežnej metropoly zišlo približne 350.000 účastníkov. Žiadali prepustenie rukojemníkov a koniec vojny v palestínskej enkláve, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Fórum príbuzných rukojemníkov zvolalo na utorok celoštátny deň protestov pod heslom „Izrael drží spolu“. Demonštrácie a blokády ciest sa konali už od rána.

Protestné akcie mali poukázať na situáciu rukojemníkov. Organizátori protestov obviňujú izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z toho, že z politických dôvodov predlžuje vojnu a sabotuje dohodu o prepustení zadržiavaných Izraelčanov.

„Viac ako 350.000 ľudí na demonštrácii... vyslalo jasný odkaz: vláda musí podpísať dohodu, ktorá je teraz na stole. Celá krajina žiada ukončenie vojny a návrat všetkých rukojemníkov,“ uviedli usporiadatelia vo večernom vyhlásení.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb