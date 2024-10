Členovia siete pašerákov v Belgicku dostali viac ako 700 rokov väzenia

Brusel 29. októbra (TASR) — Na celkovo vyše 700 rokov odňatia slobody odsúdil v utorok súd v Bruseli 127 osôb obžalovaných v jednom z doteraz najväčších procesov týkajúcich sa obchodovania s drogami v Belgicku. Dvaja vodcovia pašeráckej siete z Alžírska a Albánska pôjdu do väzenia na 17 a 14 rokov, deväť osôb zbavili obvinení, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Odsúdení vo veľkom pašovali kokaín a iné drogy v kontajneroch z Južnej Ameriky a Maroka do Európy cez prístavy v Antverpách, Rotterdame, Hamburgu a Le Havre. Belgickej polícii sa podarilo pašerácku sieť rozložiť v spolupráci s vyšetrovateľmi z Nemecka, Francúzska a Holandska. Pomohlo im aj to, že prelomili šifrované správy, ktoré si pašeráci posielali na platformách Sky ECC a Encrochat.



Obvinenia sa týkali členstva v zločineckej organizácii, porušovania zákona o narkotikách a v niektorých prípadoch nezákonného obchodovania so zbraňami.



Prokuratúra požadovala pre vodcov siete tresty v trvaní 20 a 19 rokov. Vodcom celej siete bol podľa súdu Albánec Eridan Munoz Guerrero, ktorý žil istý čas v Nemecku. Jeho priznanie a spolupráca s úradmi boli poľahčujúcimi okolnosťami pri vymeraní výšky trestu. Guerrerova právnička ho označila za "spravodlivý".



Z vyše 120 obžalovaných mužov a žien boli niektorí súdení v neprítomnosti. Desiatky obvinených dostali tresty odňatia slobody v rozmedzí od niekoľkých mesiacov až po viac ako 15 rokov. Drogy pašovali v rokoch 2017 - 2022.



Proces sa začal v decembri minulého roka za prísnych bezpečnostných opatrení v bývalom sídle NATO v Bruseli. Okrem belgických občanov sa na lavici obžalovaných ocitli aj osoby z krajín severnej Afriky, Kolumbie, Kosova a Ukrajiny. Väčšina obžalovaných bola od svojho zatknutia vo väzbe v Belgicku.



Obhajcovia niektorých obžalovaných kritizovali prokuratúru, že spojila desiatky prípadov, ktoré spolu nemali nič spoločné, čím vznikol dojem existencie veľkej pašeráckej siete. Prokuratúra oponovala, že od začiatku vyšetrovania v roku 2017 boli identifikované rôzne zločinecké skupiny, ktoré boli jasne štruktúrované, hierarchické a existovali medzi nimi overiteľné prepojenia.



V posledných rokoch sa Belgicko čoraz viac stáva centrom medzinárodného obchodu s drogami. Hlavnou vstupnou bránou je prístav v Antverpách, kde v roku 2023 zadržali rekordných 116 ton kokaínu. Európska agentúra pre drogy (EUDA) však odhaduje, že zatiaľ čo sa zadrží jedna tona kokaínu, ďalších deväť ton zostane neodhalených.