Viac ako 80 krajín v nedeľu rokovalo o ukrajinskom mierovom pláne

Davos 14. januára (TASR) - Viac ako 80 krajín v nedeľu rokovalo v švajčiarskom Davose, kde sa usilovali nájsť spoločnú pozíciu v otázke ukrajinského mierového plánu. Rokovania sa na tomto mieste konali v predvečer Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré potrvá do piatka (19.1.). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Poradcovia pre národnú bezpečnosť z 83 krajín viedli v poradí štvrté kolo diskusií na základe 10-bodové návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na dosiahnutie trvalého a spravodlivého mieru na Ukrajine, ktorá sa už takmer dva roky bráni ruskej invázii.



Diskusie sa predovšetkým zamerali na kritériá ukončenia nepriateľských akcií, stiahnutie ruskej armády z ukrajinského územia, potrestanie spáchaných zločinov a zabránenie ďalšej eskalácii, spresnila AFP.



Rokovaniam predsedal šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak a švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis.



"Cieľom je prichystať sa tak, aby sme boli pripravení a zrelí na začatie procesu s Ruskom - keď príde čas," povedal Cassis na tlačovej konferencii.



Na rokovaniach je podľa neho potrebné nájsť spôsob, ako do nich v určitom okamihu zapojiť Rusko, hoci uznal, že na tento krok zatiaľ nie je pripravená Moskva ani Kyjev. Podotkol však, že mier nenastane, ak sa Rusko nevyjadrí.



"To však neznamená, že by sme mali byť skľúčení, sedieť a čakať, kým Rusko niečo urobí - práve naopak. Každú minútu, keď čakáme, sú na Ukrajine zabité alebo zranené desiatky civilistov. Nemáme právo čakať večne," uviedol šéf švajčiarskej diplomacie.



V porovnaní so skupinami ako G7, G20, Európskou úniou či "príliš polarizovanou" Bezpečnostnou radou OSN, pokračoval Cassis, sa zástupcovia krajín v Davose usilujú rozprávať spoločne a nachádzať spoločnú reč.



Na rokovaniach sa zúčastnili aj Brazília, Juhoafrická republika a India - štáty, ktoré vrátane Číny a Ruska patria do skupiny BRICS. Cassis vyjadril presvedčenie, že zapojenie týchto krajín je veľmi dôležité, pretože stále udržiavajú dialóg s Moskvou, a teda si zachovávajú určitý stupeň dôvery.



Čína svojho zástupcu na rozhovoroch poradcov pre národnú bezpečnosť v Davose nemala. Cassis tvrdil, že Peking zohráva významnú úlohu a je potrebné nájsť spôsob, ako s ním v tejto oblasti spolupracovať.



Švajčiarky minister záverom povedal, že zrejme išlo o posledné stretnutie na úrovni poradcov, ale usporiadanie schôdzky na vyššej úrovni je možné. Zámerom procesu podľa neho bolo hľadať spoločné prístupy týkajúce sa prostriedkov na dosiahnutie mieru, ktoré by sa mohli prípadne použiť aj na iné konflikty.