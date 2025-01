Viac ako 80 ľudí za štyri dni zahynulo pri bojoch v Kolumbii

Bogota 20. januára (TASR) - Viac ako 80 ľudí v priebehu štyroch dní zahynulo na severovýchode Kolumbie počas násilných stretov medzi povstaleckými skupinami. Boje už vyhnali z domovov približne 11.000 ľudí. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Krajne ľavicová Národná oslobodzovacia armáda (ELN) minulý týždeň zaútočila v regióne Catatumbo na konkurenčnú frakciu dnes už odzbrojenej povstaleckej skupiny Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).



Podľa AFP násilnosti zasiahli veľké množstvo civilistov, ktorí utiekli zo svojich domovov. Stovky z nich našli útočisko v meste Tibú, kde pre nich miestne orgány zriadili provizórne prístrešky. Viacerí prešli cez hranicu do susednej Venezuely. Vláda v Caracase už uviedla, že im poskytuje pomoc.



"Len za štyri dni bolo nahlásených najmenej 11.000 vysídlených osôb a môže ich byť oveľa viac," uviedla Iris Marinová z úradu kolumbijského ombudsmana. Úrad uviedol, že zaznamenali prípady, keď ozbrojenci z ELN chodili "od domu k domu" a zabíjali ľudí podozrivých z väzieb na FARC.



Marxisticky orientované FARC odzbrojili na základe mierovej dohody z roku 2016 po viac ako polstoročí konfliktu. Napriek dohode si časť povstalcov z FARC zbrane ponechala a pokračuje v povstaleckých aktivitách.



Povstalecká skupina ELN vedie ozbrojené operácie napriek tomu, že súčasný prezident Gustavo Petro sa snažil o ukončenie konfliktu a v roku 2022 so skupinou obnovil mierové rokovania. Rozhovory však v sobotu pre útoky povstalcov pozastavil a vyhlásil, že ELN nemá o mier záujem.



Do zložitého vnútorného konfliktu v Kolumbii sú zapojené aj miestne drogové kartely a ďalšie zločinecké organizácie, ktoré s povstalcami súperia o kontrolu nad obchodnými trasami.