Viac ako desať zranených po zrážke autobusu s osobným automobilom v ČR

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Praha 31. mája (TASR) - Viac ako desať osôb vrátane cudzincov v nedeľu utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s osobným automobilom neďaleko Českých Budějovíc. Na sociálnej sieti X o tom informovala Polícia ČR, píše TASR.

Cesta je uzavretá. Dážď, búrka, choďte opatrne. Zatiaľ máme hlásených viac ako desať zranených osôb z oboch vozidiel. V autobuse cestovali cudzinci,“ napísala v príspevku česká polícia. Nehoda sa stala pri obci Boršov nad Vltavou a zasahujú pri nej všetky zložky integrovaného záchranného systému (IZS).
