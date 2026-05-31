Viac ako desať zranených po zrážke autobusu s osobným automobilom v ČR
Nehoda sa stala pri obci Boršov nad Vltavou a zasahujú pri nej všetky zložky integrovaného záchranného systému (IZS).
Autor TASR
Praha 31. mája (TASR) - Viac ako desať osôb vrátane cudzincov v nedeľu utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s osobným automobilom neďaleko Českých Budějovíc. Na sociálnej sieti X o tom informovala Polícia ČR, píše TASR.
„Cesta je uzavretá. Dážď, búrka, choďte opatrne. Zatiaľ máme hlásených viac ako desať zranených osôb z oboch vozidiel. V autobuse cestovali cudzinci,“ napísala v príspevku česká polícia. Nehoda sa stala pri obci Boršov nad Vltavou a zasahujú pri nej všetky zložky integrovaného záchranného systému (IZS).
