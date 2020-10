Viac ako polovica krajín EÚ je na cestovateľskej mape červenou farbou

Štokholm 15. októbra (TASR) - Viac ako polovicu krajín Európskej Únie, ako aj Veľkú Britániu označili vo štvrtok na novej cestovateľskej mape červenou farbou. Únia tak nabáda občanov, aby prispôsobili svoje cestovné plány obmedzeniam zavedeným v krajinách. Informovala o tom agentúra AFP.



Novú mapu zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) po tom, čo sa členské štáty v utorok dohodli na postupoch, ktoré zaujmú v spojitosti s cestovnými obmedzeniami do iných krajín EÚ, aby spomalili šírenie nového druhu koronavírusu.



Spomedzi 31 krajín, ktorých situáciu dokumentuje ECDC, je 17 vrátane Slovenska označených červenou alebo prevažne červenou farbou. Tá je ukazovateľom toho, že priemerný počet prípadov nákazy za uplynulých 14 dní dosiahol v prepočte na 100.000 obyvateľov číslo 50 a vyššie a zároveň miera obyvateľstva pozitívne testovaného na koronavírus dosiahla viac ako štyri percentá - alebo tieto krajiny zaznamenali za 14 dní viac ako 150 prípadov na 100.000 obyvateľov.



Ak sú krajiny označené zelenou farbou, znamená to, že za uplynulých 14 dní zaznamenali menej ako 25 prípadov na 100.000 obyvateľov a miera osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 je menšia ako štyri percentá. Krajiny, ktoré sa nachádzajú na pomedzí hodnôt, sú označené oranžovou farbou.



Členské štáty sa dohodli, že cestovné obmedzenia nebudú platiť pre osoby cestujúce zo "zelených krajín", no žiadna z krajín tieto nároky na celoštátnej úrovni nespĺňa.



V prípade cestujúcich z červených a oranžových krajín členské krajiny zvážia prípadné opatrenia ako napríklad zaviesť povinnú karanténu alebo vyžadovať test na ochorenie COVID-19.



Rakúsko, Nemecko, Švédsko, Dánsko a Island sú na mape označené sivou farbou, a to z dôvodu, že neposkytli agentúre ECDC dostatočné množstvo informácií. Okrem 27 členských krajín EÚ pokrýva ECDC aj Veľkú Britániu, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.