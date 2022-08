Viac ako polovica Poliakov si praje návrat brannej povinnosti

Varšava 10. augusta (TASR) - Väčšina obyvateľov Poľska chce, aby sa v krajine opäť zaviedla branná povinnosť. Vyplýva to z nového prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS), z ktorého v stredu cituje agentúra PAP.



Respondenti dostali otázku, či by sa v Poľsku mala v čase mieru obnoviť všeobecná branná povinnosť pre základnú vojenskú službu, pričom do armády by mali nastúpiť všetci, ktorí na to spĺňajú podmienky, uviedlo výskumné centrum.



Na túto otázku kladne odpovedalo 54 percent respondentov, 25 percent to považuje za nevyhnutnosť a 29 percent uviedlo, že branná povinnosť by sa mala "skôr" obnoviť.



Len 15 percent opýtaných bolo zásadne proti návratu brannej povinnosti, kým 24 percent sa domnieva, že jej obnovenie nie je pravdepodobné, uvádza CBOS.



Na otázku, aká by mala byť dĺžka vojenskej služby, najviac respondentov (35 percent) odpovedalo, že jeden rok. Povinná vojenská služba v Poľsku bola zrušená v roku 2009.



Prieskum sa podľa PAP uskutočnil od 27. júna do 7. júla 2022 na vzorke 1084 osôb.