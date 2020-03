Viac ako polovica známych nakazených v Južnej Kórei sa už vyliečila

Soul 28. marca (TASR) - Viac ako polovica ľudí, u ktorých v Južnej Kórei potvrdili nákazu novým koronavírusom, sa už uzdravila. Vyplýva to zo sobotňajších údajov tamojších zdravotníckych úradov, ktoré súčasne hlásili 146 ďalších prípadov nakazenia a päť úmrtí za uplynulý deň.



Celkovo sa tým počet potvrdených infikovaných vo východoázijskej krajine zvýšil na 9478 a počet ľudí, ktorí ochoreniu spôsobovanému vírusom SARS-CoV-2 podľahli, stúpol na 144. Informovala o tom agentúra AP.



Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) uviedlo, že do soboty prepustili z nemocníc 4811 ľudí. Počet uzdravených tak prekročil počet ľudí, ktorí sa stále na ochorenie COVID-19 liečia, po prvý raz od potvrdenia prvej nákazy v krajine 21. januára.



Takmer polovicu z nových prípadov z posledného dňa zaznamenali v najhoršie zasiahnutom juhokórejskom meste Tegu na juhovýchode krajiny. V metropolitnej oblasti hlavného mesta Soul na severozápade dosiahol počet infikovaných 874 po neustálom náraste z uplynulých dvoch týždňov, spájanom najmä s pasažiermi prichádzajúcimi z Európy a Spojených štátov.



Južná Kórea sprísnila kontrolu hraníc a v piatok začala uplatňovať dvojtýždňovú karanténu pre svojich občanov a cudzincov s dlhodobými vízami, prichádzajúcimi z USA. Podobnú karanténu už musia absolvovať pasažieri cestujúci z Európy.



Juhokórejská vláda v sobotu vyzvala Soul a ďalšie samosprávy, aby posilnili monitorovanie Juhokórejčanov, ktorí sa vrátia domov zo zahraničia. Apel prišiel po tom, ako niektorí z nich vyvolali hnev verejnosti, keď porušili karanténu a cestovali do iných regiónov pred tým, ako boli výsledky ich testov pozitívne.