Viac ako tretina mladých Talianov chce emigrovať do zahraničia

Rím 20. mája (TASR) - Viac ako tretina talianskych tínedžerov chce v budúcnosti emigrovať z krajiny. Vyplýva to z prieskumu talianskeho národného štatistického inštitútu Istat. Podľa prieskumu sa tiež mladí Taliani viac obávajú o svoju budúcnosť. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Z Talianska sa chce v budúcnosti odsťahovať približne 34 percent respondentov vo veku od 11 do 19 rokov. V krajine chce zostať 45 percent opýtaných, zatiaľ čo 21 percent mladých zatiaľ nie je rozhodnutých. Ukázal to prieskum inštitútu Istat vykonaný v roku 2023.



Najviac talianskych tínedžerov (32 percent) chce emigrovať do Spojených štátov, potom do Španielska (12,4 percenta) a Spojeného kráľovstva (11,5 percenta).



Výsledky prieskumu zvýraznili varovania pred demografickým úpadkom v Taliansku. Istat v marci oznámil, že počet narodených detí v roku 2023 klesol na rekordné minimum 379.000, pričom celkový počet obyvateľov klesol pod 59 miliónov.



Na zabránenie úbytku ľudského kapitálu by mala talianska vláda podľa Istatu ponúknuť mladým ľuďom "primerané životné príležitosti".



Prieskum tiež zistil, že tretina mladých Talianov má obavy o svoju budúcnosť. Ide o zhruba päť percentný nárast oproti podobnému prieskumu z roku 2021.