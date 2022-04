Viac ako tri štvrtiny Európanov chcú počas jari a leta vycestovať

Brusel 15. apríla (TASR) - Viac ako tri štvrtiny Európanov (77 percent) plánujú počas jari a leta 2022 vycestovať na dovolenku. Uviedli to v piatok internetové noviny The Brussels Times s odkazom na prieskum Európskej komisie pre cestovanie (ETC) so sídlom v Bruseli.



Prieskum uskutočnený začiatkom marca touto mimovládnou organizáciou, ktorá združuje agentúry cestovného ruchu z 33 krajín, na vzorke 5998 respondentov ukázal, že Európania sú ochotní cestovať aj napriek narastajúcej miere nakazenia pretrvávajúcim koronavírusom a ďalším neistotám.



ETC vo svojej správe uvádza, že viac ako polovica Európanov (56 percent), ktorí plánujú cestovať od apríla do septembra 2022, zostane v Európe a 31 percent plánuje stráviť dovolenku vo svojej vlastnej krajine.



"Naša správa naznačila, že dôvera Európanov v cestovanie rastie po tom, ako sa ochorenie COVID-19 stalo súčasťou bežného života," uviedol predseda ETC Luís Araújo.



Upozornil, že nové neistoty pre európsky sektor cestovného ruchu predstavuje najmä pokračujúca vojna na Ukrajine a stúpajúce životné náklady. "ETC však s potešením víta skutočnosť, že napriek týmto neistotám chuť cestovať stále rastie a európsky sektor cestovného ruchu zostáva odolný," dodal Araújo.



Výsledky tohtoročného prieskumu potvrdili, že obzvlášť obľúbené sú pre Európanov dovolenky s pobytom na slnku a na pláži (22 percent), ako aj poznávacie výlety do miest a destinácií na pobreží mora (obe 15 percent).



Prieskum ETC rozlišoval medzi pojmami "pobrežie" a "more" a "slnko" a "pláž", pretože v krajinách ako Belgicko, Dánsko, Holandsko či pobaltské štáty je tiež morské pobrežie, ale konajú sa tam skôr športové a relaxačné výlety než tradičné kúpanie sa v mori.



Najpopulárnejšou destináciou podľa tohto prieskumu aj naďalej zostáva Španielsko, za ktorým nasleduje Taliansko, Francúzsko, Grécko a Portugalsko.