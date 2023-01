Viac Nemcov je proti poslaniu tankov Leopard Ukrajine, ako za poslanie

Berlín 19. januára (TASR) - Nemecko je pod čoraz väčším tlakom, aby poslalo tanky Leopard 2 na Ukrajinu. Viac Nemcov je však proti vývozu tejto ťažkej vojenskej techniky a myslia si, že ich krajina už pomáha dosť. Ukázal to prieskum zverejnený vo štvrtok, píše tlačová agentúra DPA.



Z 2025 opýtaných ľudí sa 43 percent vyjadrilo proti dodávke týchto tankov, za bolo 39 percent. Ďalších 16 percent sa nevyjadrilo, ukázal prieskum inštitútu YouGov pre DPA.



Od napadnutia Ukrajiny Ruskom 24. februára 2022 poslalo Nemecko Kyjevu vojenské vybavenie v hodnote vyše 2,2 miliardy eur, vrátane ťažkého delostrelectva a systémov protivzdušnej obrany. Každý tretí opýtaný v prieskume (33 percent) si myslí, že už toto je príliš veľa. Ďalších 24 percent uviedlo, že takýto objem dodávok je správny a 25 percent žiada zvýšiť nemeckú vojenskú pomoc.



Napriek zdržanlivosti respondentov voči poslaniu tankov z Nemecka väčšina nie je proti tomu, aby Kyjevu poslali nemecké tanky iné krajiny. Celkovo je za to 47 percent opýtaných, 38 percent je proti a 16 percent sa nevedelo rozhodnúť.



Nemecké tanky Leopard má vo svojom arzenáli 20 štátov a Berlín musí schváliť ich prípadný presun do inej krajiny.



Poľsko a Fínsko už oznámili, že pošlú Leopardy Ukrajine. Na rozdiel od tankov zo sovietskej éry, ktoré tvoria väčšinu ukrajinskej ťažkej vojenskej techniky, Leopardy sú lepšie vybavené, napríklad termovíznym zobrazovaním.



Nemecký vicekancelár Robert Habeck minulý týždeň o plánoch Poľska povedal, že nebude Varšave brániť v tejto zásielke.



"Nemecko by nemalo stáť v ceste, keď budú iné krajiny rozhodovať o podpore Ukrajiny, bez ohľadu na to, aké rozhodnutie urobí Nemecko," uviedol Habeck na rokovaní výkonného výboru parlamentnej frakcie Zelených v Berlíne. Konečné rozhodnutie v tejto záležitosti má urobiť nemecký kancelár Olaf Scholz.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, okrem iných, vo štvrtok kritizoval váhanie Nemecka dodať tieto tanky.