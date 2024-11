Viac než 100 poslancov Bundestagu podporuje návrh na zákaz AfD

Berlín 13. novembra (TASR) - Skupina 113 poslancov 733-členného nemeckého Spolkového snemu podporuje návrh na zákaz krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), uviedol v stredu podľa agentúry DPA kresťanský demokrat Marco Wanderwitz. Tvrdí, že pre svoj návrh uznesenia získal podporu poslancov z rôznych parlamentných frakcií, píše TASR.



Poslanci okolo Wanderwitza sa usilujú o prijatie uznesenia, podľa ktorého by mala byť AfD zakázaná. Nie je však jasné, či na to nájde potrebnú väčšinu. Návrh už predložili predsedníčke Spolkového snemu Bärbel Basovej.



Wanderwitz dlhodobo podporuje zákaz tejto podľa DPA protiimigračnej a Rusku naklonenej strany. Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) už predtým zaradil AfD na zoznam podozrivých z extrémne pravicových aktivít.



Poslanci Bundestagu chcú docieliť, aby nemecký ústavný súd rozhodol, či je činnosť AfD v protiklade s ústavou, pričom sa odvolávajú na jej 21. článok o politických stranách. Pred súdom by však museli dokázať, že AfD pôsobí proti Základnému zákonu štátu.



Príslušný návrh na zákaz politickej strany pre jej protiústavnú a protidemokratickú činnosť môže na súd podať ktorákoľvek z dvoch komôr parlamentu alebo spolková vláda.



Ako pripomína agentúra Anadolu, niekoľko pokusov o zákaz krajne pravicových strán v Nemecku už v minulosti zlyhalo. Dôvodmi boli právne rozpory, nedostatok objektívnych dôkazov alebo procesné chyby.



Nemecko zrejme 23. februára čakajú predčasné voľby do Spolkového snemu, ktoré vyvolal rozpad vládnej trojkoalície. Wanderwitz na otázku, či sa poslanci stihnú návrhom dovtedy zaoberať, odpovedal, že má právo predložiť ho. V tomto volebnom období sa podľa neho uskutoční rozprava v pléne, nie je ale jasné, či sa o návrhu bude aj hlasovať.



Z nedávneho prieskumu verejnej mienky vyplýva, že AfD by volilo 18 percent respondentov, hneď po Kresťanskodemokratickej únii (CDU), ktorá by získala 34 percent hlasov. Za vládnych sociálnych demokratov (SPD) a Zelených by zahlasovalo 16, respektíve 12 percent opýtaných.