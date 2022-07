Viac než 1000 starostov žiada Draghiho, aby zostal premiérom Talianska

Rím 17. júla (TASR) - Viac než 1000 starostov talianskych miest a obcí podpísalo v nedeľu petíciu, v ktorej premiéra krajiny Maria Draghiho žiadajú, aby si premyslel svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vláda musí pokračovať," píše sa v texte petície. "Naše mestá si dnes nemôžu dovoliť krízu, ktorá prinesie nehybnosť a rozpor tam, kde je dnes potrebné konanie, dôveryhodnosť a vážnosť," uviedli v starostovia liste. Obnova hospodárstva po pandémii a stav núdze v sociálnej oblasti si podľa ich vyjadrení vyžadujú stabilitu, istotu a konzistentnosť s cieľom pokračovať v transformácii talianskych miest.



Starostovia v petícii kritizovali "nezodpovedné správanie" koaličného Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré bojkotovalo štvrtkové (14. júla) hlasovanie o dôvere Draghiho vláde v talianskom Senáte. Senát premiéra v hlasovaní podržal. Draghi však opakovane upozornil, že jeho vláda nemôže pokračovať bez podpory M5S, píše stanica BBC.



Premiér po štvrtkovom hlasovaní oznámil, že ešte v ten istý deň odstúpi z funkcie. Taliansky prezident Sergio Mattarella však jeho odstúpenie neprijal. Draghi bol vyzvaný, aby zistil, či by súčasná vláda mohla pokračovať do budúcoročných parlamentných volieb, píše AFP.



Premiér by mal v stredu (20. júla) vystúpiť v talianskom parlamente. Tam podľa AFP buď predloží plán na udržanie vlády, alebo opätovne vyjadrí presvedčenie, že jeho jediná možnosť je rezignácia.