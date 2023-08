Viac než 20 vojakov prišlo o život pri útoku v Sýrii, podozrievajú IS

Damask 11. augusta (TASR) - Viac než 20 vojakov sýrskej armády prišlo v noci na piatok o život pri útoku, z ktorého podozrievajú extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Ďalších najmenej desať osôb utrpelo zranenia. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Militanti zaútočili na autobus s vojakmi v provincii Dajr az-Zaur na východe krajiny. IS sa však k útoku neprihlásil.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že o život prišlo najmenej 23 vojakov a desať ďalších utrpelo zranenia. Ďalšia humanitárna organizácia informovala o 20 obetiach, píše AP. Sýrska štátna tlačová agentúra SANA údaje o presnom počte obetí a zranených neuviedla.



Extrémistická organizácia Islamský štát mala v Sýrii dlhé roky pod kontrolou rozsiahle územia. IS tam i v Iraku vyhlásil v júni 2014 kalifát. Pod vlnou novej ofenzívy sa však o niekoľko rokov rozpadol. IS v Iraku porazili v roku 2017 a v Sýrii dva roky neskôr, no bunky tejto organizácie stále podnikajú útoky v oboch týchto krajinách.