Viac než 2500 českých škôl dostalo opäť výhražné e-maily

1/3 Přes 2500 škol dnes opět dostalo výhružný mail. V minulých dnech se tématu média a veřejnost ve velkém nevěnovala, a to je jediná účinná strategie - děkujeme za to. — Policie ČR (@PolicieCZ) September 10, 2024

Praha 10. septembra (TASR) - Viac než 2500 českých škôl dostalo v utorok opäť výhražný e-mail. Relevancia týchto vyhrážok, ktoré sa opakujú od minulého týždňa, je podľa českej polície nízka. Bez spresnenia obsahu e-mailu to polícia uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.podotkla polícia. Už minulý týždeň polícia ľudí vyzvala, aby vyhrážky nezdieľali a nešírili ďalej, pretože páchateľovi ide podľa nej najmä o pozornosť médií a verejnosti.Českí policajti od začiatku spolupracujú so slovenskými kolegami, pretože e-maily s bombovými vyhrážkami dostávali minulý týždeň v rovnakom čase aj stovky škôl na Slovensku.dodala polícia s tým, že tomu podriaďuje aj opatrenia.Výhražné e-maily, v ktorých pisateľ školám oznamuje, že sú zamínované, dostali české školy každý deň v uplynulom týždni okrem pondelka. Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana je ich cieľom zneistiť spoločnosť a vniesť do nej strach a nervozitu. Dodal, že polícia pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami. Jednou z nich je variant, že útok je súčasťou hybridného pôsobenia z Ruska alebo inej krajiny.Ministerstvo vnútra spolu s rezortom školstva pripravili pre školy metodiku, ako v prípade podobných vyhrážok postupovať. Pokiaľ prídu elektronicky - či už e-mailom, SMS správou alebo správou na sociálnych sieťach -, školám radia neotvárať žiadne prílohy, neklikať na odkazy a informovať zodpovedné osoby a políciu. V prípade potreby by vedenie školy malo iniciovať evakuáciu podľa svojich postupov. Ministerstvá v metodike tiež radia, ako o takýchto situáciách komunikovať so žiakmi. Odporúčajú dať deťom priestor vyjadriť svoje pocity, mať pochopenie pre ich emócie a upokojiť ich.