Viac než 300 Afgancov utieklo pred Talibanom do Tadžikistanu

Dušanbe/Kábul 15. júla (TASR) – Za posledné dva dni prišlo do Tadžikistanu 347 utečencov zo susedného Afganistanu, kde militantné hnutie Taliban dobýja čoraz viac okresov. Pri prekračovaní hraníc zomreli dve mladé deti. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na pohraničnú stráž tejto najmenšej stredoázijskej krajiny.



Ľudia podľa správy hraničnej služby „utiekli pred Talibanom, aby si zachránili život", píše štátna agentúra Khovar s tým, že pri prekračovaní hraníc zomreli dve bábätká.



Utečenci vrátane približne 64 chlapcov a 113 dievčat prišli z afganskej provincie Badachšán a priniesli zo sebou aj stáda hospodárskych zvierat, uviedli tadžické úrady s tým, že od nich skonfiškovali aj tri a pol kilogramu narkotík.



„Tadžická pohraničná stráž, vedená humanistickými princípmi a dobrým susedstvom, umožnila afganským utečencom vstúpiť (do krajiny)," uviedli vo vyhlásení, z ktorého cituje Khovar.



Úrady umiestnili utečencov v dvoch strediskách v hornatom regióne Murgháb na východe Tadžikistanu.



Pohraničná stráž dodala, že situácia pozdĺž spoločných hraníc s Afganistanom je pod kontrolou.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid uviedol skôr v stredu, že mudžáhidi v provincii Kandahár obsadili priechod, ktorý sa nachádza medzi afganským mestom Spin Boldak a pakistanským mestom Čaman. Zdroj z prostredia pakistanskej bezpečnosti informáciu o obsadení priechodu potvrdil, zatiaľ čo vláda v Kábule ju poprela.



Taliban spustil rozsiahlu ofenzívu v krajine začiatkom mája, keď zahraničné sily pod vedením USA začali s definitívnym sťahovaním svojich vojsk z Afganistanu. Odvtedy talibovia obsadili najmenej tri ďalšie priechody, a to pozdĺž hraníc s Tadžikistanom, Turkménskom a Iránom.