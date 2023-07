Viac než 40 % ukrajinských utečencov v Nemecku tam plánuje zostať

Berlín 12. júla (TASR) - Viac než 40 percent Ukrajincov, ktorí z dôvodu vojny odišli z vlasti do Nemecka, plánuje v tejto krajine zostať. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na výsledky prieskumu zverejnené v stredu.



Celkovo 44 percent Ukrajincov uviedlo, že si vedia predstaviť, že zostanú v Nemecku dlhodobo. Je to o päť percent viac než v rovnakom prieskume z vlaňajšej jesene.



Prieskum uskutočnili Nemecký ústav pre hospodársky výskum (DIW) a ďalšie inštitúcie v období od januára do marca tohto roka na vzorke takmer 7000 Ukrajincov.



Ukrajinu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 opustilo viac než 6.330.000 ľudí, z ktorých viac než 1.070.000 prišlo do Nemecka, uvádza Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Väčšina z nich podľa DPA navštevuje alebo už absolvovala jazykové kurzy a kurzy zamerané na integráciu.



Ich úsilie o získanie pracovného miesta je podľa výsledkov prieskumu vysoké. V súčasnosti je zamestnaných len 18 percent z nich. Príčinami sú okrem iného aj jazyková bariéra a chýbajúca starostlivosť o deti pracujúcich. Medzi matkami s malými deťmi je zamestnanosť len na úrovni troch percent.