Viac než 70 vojakov prišlo o život pri útoku v Burkine Faso

Ouagadougou 25. februára (TASR) - Viac než 70 vojakov prišlo o život pri útoku na konvoj na severe africkej krajiny Burkina Faso. K zodpovednosti sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AP.



Amaq, tlačová agentúra Islamského štátu, v piatok oznámila, že IS zaútočil na konvoj v oblastiach na severe Burkiny Faso, ktoré sú pod kontrolou tejto organizácie. Ďalšie desiatky vojakov utrpeli zranenia a IS zajal piatich rukojemníkov.



Na záberoch, ktoré organizácia IS zverejnila, je zachytených 54 tiel vo vojenských uniformách a viac než 50 útočných pušiek, ktoré extrémisti pri útoku zhabali.



Burkina Faso zápasí s násilím džihádistov od roku 2015, keď do jej severných oblastí začali prenikať z Mali a Nigeru bojovníci napojení na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Pri útokoch týchto extrémistov zahynuli odvtedy tisíce ľudí a viac ako dva milióny utiekli zo svojich domovov.