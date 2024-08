Viaceré belgické mestá riešia problémy s nadmerným turizmom

Brusel 14. augusta (TASR) - Nadmerný cestovný ruch sa najčastejšie spája s mestami ako Barcelona, Benátky či Dubrovník, avšak aj populárne turistické destinácie v Belgicku sa snažia tento problém riešiť, informuje spravodajca TASR podľa stredajšej správy denníka The Brussels Times.



Nadmerný turizmus znamená aj bývanie v súkromnom ubytovaní typu Airbnb, čo v mestách deformuje trh s bývaním a počas vrcholnej sezóny dokonca počet návštevníkov prevyšuje počet miestnych obyvateľov.



Mesto Bruggy minulý rok navštívilo približne 7,3 milióna turistov. V historickom centre mesta bolo zaevidovaných 10,1 milióna návštevných dní - v priemere 27.500 denne - čo znamená 138 turistov na 100 obyvateľov.



"Po Covide sa postoje ľudí zmenili. Začali naznačovať, že je tu príliš veľa návštevníkov," povedal pre denník starosta mesta Bruggy Times Dirk De Fauw.



Bruggy majú rozlohu 138 km, no väčšina turistických aktivít sa odohráva v historickom centre mesta na ploche 4,4 km. Starosta uviedol, že samospráva nemôže a ani nechce kontrolovať prístup do mesta, ako to robia Dubrovník alebo Benátky, zakázala však výstavbu nových hotelov v historickom centre.



Bruggy už nevydávajú žiadne povolenia na vznik rekreačných domov v meste, čo platí aj pre tie na platformách ako je Airbnb. Cieľom je sprístupniť bývanie domácim a zachovať zdravý pomer medzi lokálnymi obyvateľmi a návštevníkmi.



Do Brúg chodili výletné lode z prístavu Zeebrugge a teraz sú povolené len dve denne. To má zabrániť tisíckam turistov vo vstupe do mesta. Výletníci z lodí do mesta prichádzajú vo veľkých skupinách a chodia na rovnaké miesta v rovnakom čase, čím narúšajú normálny chod mesta.



Expert na cestovný ruch Bart Neuts z Katolíckej univerzity v Leuvene uviedol, že existujú dve stratégie, ako túto situáciu riešiť: koncentrovať turistov v určitých oblastiach, alebo ich rozmiestniť po celom meste, čo zníži tlak na centrálne oblasti. Tiež to však znamená, že viac turistov v odľahlých oblastiach prinesie rast cien po celom meste.



Minulý rok agentúra Visit Flanders urobila prieskum na vzorke vyše 7000 obyvateľov piatich turistických miest - Antverpy, Bruggy, Gent, Leuven, Mechelen - o vplyve turizmu na ich každodenný život. Zistili, že 64 percent obyvateľov Brúg je naklonených turizmu v ich meste a len 15 percent bolo proti.



V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami však viac obyvateľov Brúg uviedlo, že cestovný ruch negatívne ovplyvňuje ich pohodlie v určitých častiach mesta a narástol aj počet tých, ktorí tvrdia, že turisti znižujú obývateľnosť mesta a spôsobujú nepríjemnosti. Sú aj obavy, že v dôsledku rastúceho turizmu bude chcieť menej ľudí žiť v centre mesta, spôsobí to problémy s dopravou a parkovaním a že ulice s možnosťami nákupov budú menej rozmanité.



Nie je to len prípad Brúg. Preventívne opatrenia zavádzajú aj ďalšie flámske mestá. agentúra Visit Flanders zameriava svoje úsilie na rozdelenie turistov v čase aj priestore a lákaním rôznych záujmových skupín okolo určitých tém, ako je umenie a dedičstvo, kulinárstvo, príroda či cyklistika.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)