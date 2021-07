Viaceré európske krajiny uvoľňujú opatrenia, Chorvátsko ich sprísnilo

Viedeň/Záhreb/Atény 1. júla (TASR) - Rakúsko od štvrtka zmiernilo pravidlá v oblasti nosenia rúšok, ruší obmedzenia otváracích hodín reštaurácií a otvára nočné kluby. Grécko avizovalo miernejšie pravidlá pre zaočkované osoby a pri vstupe do Chorvátska je potrebné mať digitálny covidový certifikát alebo iné potvrdenie. Maďarsko čoskoro plánuje zrušiť povinnosť nosenia rúšok. TASR prináša súhrn koronavírusových opatrení vo vybraných európskych krajinách.



V Rakúsku sa už v reštauráciách a hoteloch už prekrytie dýchacích ciest nevyžaduje. V múzeách, obchodoch, prostriedkoch verejnej dopravy, na staniciach či vo vozidlách taxislužieb stačí prekrytie dýchacích ciest rúškom. Respirátor typu FFP2 je naďalej povinný v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb a domovoch dôchodcov.



V krajine aj naďalej platí pravidlo tzv. 3-G-Regel, ktoré pri vstupe do vybraných prevádzok vyžaduje potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní ochorenia. Medzi tieto prevádzky patria reštaurácie, gastronomické zariadenia, hotely, ubytovacie zariadenia, kultúrne inštitúcie ako múzeá, knižnice a archívy, uzavreté športoviská a verejné zhromaždenia.



Grécko umožní osobám plne zaočkovaným proti koronavírusu vstup do reštaurácií bez rúšok, uviedla v utorok grécka vláda. Grécko zároveň od 15. júla prvýkrát umožní aj konanie športových podujatí s prítomnosťou zaočkovaného publika, pre návštevníkov však budú povinné rúška. Prekrytie nosa a úst bude naďalej povinnosťou aj v kinách.



V Chorvátsku je povinné nosenie ochranných rúšok vo všetkých vnútorných verejných priestoroch. Vonku musí človek mať nasadene rúško v tom prípade, ak nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra. Otvorené sú kaviarne na vonkajších terasách a reštauračné zariadenia aj v interiéri.



Od 1. júla sa Chorvátsko rozhodlo znovu zaviesť povinnosť pre prichádzajúcich občanov iných krajín preukázať sa na vstupe dokladmi o zaočkovaní, resp. o tom, že nie sú infikovaní koronavírusom. Pre vstup stačí aj digitálny covidový certifikát.



V ČR naďalej platí povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch - obchodoch, prevádzkach služieb, zdravotníckych zariadeniach, letiskách, školách, múzeách, verejnej doprave. Táto povinnosť platí aj pre všetky verejne prístupné miesta v prípade stretnutia najmenej dvoch osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti.



V Maďarsku po dosiahnutí 5,5 milióna zaočkovaných zrušia v povinnosť nosenia rúšok ako aj ďalšie protiepidemické opatrenia, oznámila tamojšia vláda. Pri terajšom tempe očkovania by bolo možné dosiahnuť uvedenú hranicu už v piatok.



Po dosiahnutí uvedenej hranice zaočkovanosti s výnimkou nemocníc a sociálnych zariadení bude v Maďarsku zrušená povinnosť nosenia rúšok na verejných priestranstvách, ale aj v obchodoch či v prostriedkoch verejnej dopravy, pričom ale nikto nemôže nosenie rúšok zakázať.



Ďalej sa nebude vyžadovať potvrdenie o očkovaní či prekonaní covidu v hoteloch, reštauráciách či na kúpaliskách a okrem iného budú zrušené aj obmedzenia týkajúce sa počtu nakupujúcich v obchodoch.