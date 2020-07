Viaceré francúzske mestá zavádzajú povinnosť nosiť rúška v exteriéri

Lille 31. júla (TASR) - Viaceré francúzske mestá ohlásili vo štvrtok sprísnenie pravidiel nosenia rúšok na verejných priestranstvách. Francúzske médiá súčasne v tento deň informovali aj o ďalšom útoku na vodiča autobusu, ktorý od cestujúceho vyžadoval, aby mal v súlade s dopravným poriadkom rúškom alebo šatkou prekrytý nos a ústa.



K tomuto incidentu došlo v utorok v meste Orléans. Cestujúci sa vodičovej požiadavke podriadil, keď však z autobusu o niekoľko zástavok neskôr vystupoval, zasadil mu niekoľko rán päsťou do tváre. Podľa denníka Le Figaro bola útočníkom maloletá osoba, ktorú polícia zadržala.



Podobný incident sa odohral začiatkom júla v meste Bayonne na juhu Francúzska, kde dvojica mužov spôsobila vodičovi autobusu zranenia, ktorým neskôr podľahol.



Francúzska vláda sa snaží zabrániť novému prepuknutiu epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Počas letných prázdnin a dovoleniek preto zintenzívnila upozorňovanie na nutnosť zachovávať dostatočný rozstup medzi ľuďmi. Každý deň sa však vo Francúzsku objavujú informácie o vzniku nových ohnísk nákazy.



Rúška, šatky alebo respirátory je momentálne povinné mať na tvári vo všetkých uzavretých verejných priestoroch. Toto nariadenie platí na celoštátnej úrovni.



Viaceré mestá sa okrem toho rozhodli zaviesť povinnosť nosiť rúška aj v exteriéri. Ide napríklad o región Nord ležiaci blízko hraníc s Belgickom, kde došlo k nárastu počtu nakazených. V meste Saint-Malo, ktoré si tento rok za svoju dovolenskovú destináciu vybrali tisíce Francúzov vybrali, zavádza povinné nosenie rúšok v tamojšom Starom meste a na jeho hradbách. Nariadenie sa bude týkať osôb od 11 rokov.



Od piatku budú rúška povinné aj na trhoch pod holým nebom v meste Orléans. Po 21.00 h SELČ zároveň bude v Orléans povinná ochrana horných dýchacích ciest rúškom alebo šatkou pre všetkých ľudí, ktorí si vyjdú na prechádzku po nábreží rieky Loira, kde sa večer tradične zhromažďuje veľa ľudí.



Reprodukčné číslo vírusu vo Francúzsku sa zvýšilo na 1,3, čo znamená, že 10 nakazených nakazí v priemere 13 ďalších ľudí, uviedla agentúra AFP.



Aj vzhľadom na tieto fakty naliehal v stredu francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran - počas svojej návštevy v závode na výrobu rúšok na parížskom predmestí-, aby si Francúzi rúško, šatku či respirátor dávali na tvár vždy, keď sa pohybujú po ulici plnej ľudí. Rovnako ich vyzval, aby tak spravili aj vtedy, keď si nie sú istí, že od iných ľudí budú môcť dodržať bezpečnú vzdialenosť.



Minister pre digitalizáciu Cédric O medzitým vo štvrtok pre televíznu stanicu Cnews potvrdil, že "vládnu" aplikáciu StopCovid na sledovanie kontaktov s osobami nakazenými koronavírusom, si vo Francúzsku stiahlo iba dva až 2,5 milióna ľudí.



Kritici považujú túto aplikáciu za kontroverznú: a to nielen pre princíp, na ktorom je založená, ale pre jej technickú stránku.



Odporcovia sa okrem iného domnievajú, že aplikácia nie je dostatočne užitočná vzhľadom na riziká, ktoré so sebou prináša, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Cédric O si napriek tomu myslí, že aplikácia bude veľmi užitočná, ak vo Francúzsku dôjde k druhej vlne epidémie.