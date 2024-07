Viaceré kampaňové podujatia Bidena zrušili

Washington 20. júla (TASR) - Viacero fundraisingových podujatí zameraných na získanie finančných prostriedkov pre kampaň amerického prezidenta Joea Bidena zrušili. Stalo sa tak napriek Bidenovmu zámeru v kampani pokračovať. Pre agentúru Reuters, z ktorej informáciu prevzala TASR, to v piatok uviedli zdroje z Demokratickej strany.



Biden plánoval budúci týždeň získavať finančné prostriedky na kampaň v štátoch Texas, Colorado a Kalifornia. Prezident mal v stredu pozitívny test na Covid-19, avšak v piatok povedal, že budúci týždeň sa vráti do kampane.



Viacerí veľkí darcovia zároveň obmedzili prísun finančných prostriedkov do prezidentskej kampane. Reuters poukazuje, že sponzori môžu takýmto spôsobom využívať svoj finančný vplyv na to, aby dali Bidenovi najavo, že má z volieb odstúpiť.



"Je veľa darcov, ktorí povedali, že do kampane už nedajú ani cent. Otázkou je, či sa vrátia, ak sa Biden rozhodne v kampani pokračovať," uviedol jeden z významných sponzorov kampane.



Viceprezidentka USA Kamala Harrisová sa má v najbližších hodinách telefonicky spojiť s hlavnými sponzormi Demokratickej strany. Telefonát sa uskutoční na priamu žiadosť vysokopostavených poradcov prezidenta, uviedol zdroj agentúry Reuters.



Tlak na odstúpenie Bidena z kampane sa posledné dni zvyšuje. Viac ako 30 demokratických kongresmanov už prezidenta vyzvalo na odstúpenie z kampane po jeho slabom výkone v predvolebnej debate s republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom. Viacerí predstavitelia Demokratickej strany uviedli, že Bidenov odchod je už iba otázkou času.