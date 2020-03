Viaceré krajiny chcú zakladať ľuďom v karanténe elektronické náramky

Varšava/Tunis 19. marca (TASR) - V súvislosti s koronavírusom má v Poľsku nariadenú karanténu takmer 15.000 ľudí. Poľskú políciu však zaskočil počet prípadov nerešpektovania tohto preventívneho opatrenia a navrhuje dať takýmto ľuďom elektronické náramky - ako v prípade odsúdených.



Podľa poľského denníka Rzeczpospolita, ktorý sa odvoláva na neoficiálne policajné zdroje, nariadenie o karanténe nerešpektuje jeden z dvoch Poliakov.



Podobný prístup k nedisciplinovaným ľuďom zvažuje aj Tunisko, ktoré ako ďalšiu možnosť pripustilo priebežnú telefonickú kontrolu osôb v karanténe, či inštaláciu aplikácie pre mobily, pomocou ktorej by bolo možné lokalizovať danú osobu.



Nedodržanie nariadenia o povinnej karanténe je v Tunisku možné trestať odňatím slobody v rozmedzí od jedného do troch rokov či pokutou.



Elektronické náramky na monitorovanie ľudí, ktorí by mohli byť nakazení novým koronavírusom, začali počínajúc stredajšou polnocou využívať v Hongkongu. Náramok dostáva každý, kto po návrate zo zahraničia musí zostať v karanténe a pod dohľadom lekárov.



Podľa spravodajského portálu news-24.fr toto rozhodnutie prijala vláda po tom, čo sa v Hongkongu za uplynulé dva týždne objavilo 57 nových prípadov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, pričom 50 z nich sa vrátilo zo zahraničia. Vláda oznámila, že má k dispozícii viac ako 60.000 elektronických náramkov.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodne odporúča izoláciu ľudí, ktorí by mohli byť nakazení novým koronavírusom.