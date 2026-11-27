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Viaceré nové stanice záchraniek sú v prevádzke
Cieľom projektu je modernizácia infraštruktúry a vytvorenie jednotného štandardu pracovných podmienok pre záchranárov naprieč Slovenskom.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Viaceré nové stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku začínajú byť postupne v ostrej prevádzke. Jednou je aj dvojposádková stanica v Partizánskom. Priestory, ktoré už slúžia záchranárom, si v piatok prezrel primátor mesta Jozef Božik. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska (OS) ZZS SR Petra Klimešová.
„Od 1. novembra sú nové stanice ZZS v ostrej prevádzke v Nových Zámkoch, Kysuckom Novom Meste, Leviciach, Vrábľoch, Novej Bani, Banskej Štiavnici, Partizánskom, Topoľčanoch a Prešove. Pridali sa tak k stanici v Močenku, ktorá je v prevádzke od 1. októbra tohto roka,“ priblížila Klimešová.
Zároveň poznamenala, že nová dvojpodlažná stanica v Partizánskom sa nachádza v areáli nemocnice na Nemocničnej ceste, na pozemku, ktorý poskytlo mesto. Sídlia v nej dve posádky - posádka rýchlej lekárskej pomoci a posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré prevádzkuje ZZS Bratislava. „Objekt disponuje garážami pre ambulancie ZZS, oddychovými, spoločenskými a hygienickými priestormi, skladmi zdravotníckeho materiálu a dekontaminačnou miestnosťou. Súčasťou technického vybavenia je tepelné čerpadlo a fotovoltický systém,“ spresnila hovorkyňa s tým, že náklady na výstavbu dosiahli 555.976,18 eura bez DPH.
Cieľom projektu je modernizácia infraštruktúry a vytvorenie jednotného štandardu pracovných podmienok pre záchranárov naprieč Slovenskom. „Vybudovanie staníc je len jednou časťou projektu. Jeho skutočný význam sa ukazuje vtedy, keď sa do nových priestorov presťahujú posádky. Teší nás, že čoraz viac záchranárov už môže využívať moderné zázemie zodpovedajúce náročnosti ich práce,“ uviedol riaditeľ OS ZZS Gaston Ivanov.
Európske zdroje pomáhajú modernizovať záchrannú zdravotnú službu. „Nová stanica ZZS v Partizánskom mohla vzniknúť vďaka európskym zdrojom v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Táto investícia prináša lepšie pracovné podmienky pre záchranárov a modernejšiu zdravotnú starostlivosť bližšie k ľuďom v Partizánskom a jeho okolí. Je to ďalší dôkaz toho, že európska solidarita prináša na Slovensko konkrétnu pomoc aj v tých najdôležitejších momentoch, keď ide o ich zdravie a záchranu života,“ povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
„Od 1. novembra sú nové stanice ZZS v ostrej prevádzke v Nových Zámkoch, Kysuckom Novom Meste, Leviciach, Vrábľoch, Novej Bani, Banskej Štiavnici, Partizánskom, Topoľčanoch a Prešove. Pridali sa tak k stanici v Močenku, ktorá je v prevádzke od 1. októbra tohto roka,“ priblížila Klimešová.
Zároveň poznamenala, že nová dvojpodlažná stanica v Partizánskom sa nachádza v areáli nemocnice na Nemocničnej ceste, na pozemku, ktorý poskytlo mesto. Sídlia v nej dve posádky - posádka rýchlej lekárskej pomoci a posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré prevádzkuje ZZS Bratislava. „Objekt disponuje garážami pre ambulancie ZZS, oddychovými, spoločenskými a hygienickými priestormi, skladmi zdravotníckeho materiálu a dekontaminačnou miestnosťou. Súčasťou technického vybavenia je tepelné čerpadlo a fotovoltický systém,“ spresnila hovorkyňa s tým, že náklady na výstavbu dosiahli 555.976,18 eura bez DPH.
Cieľom projektu je modernizácia infraštruktúry a vytvorenie jednotného štandardu pracovných podmienok pre záchranárov naprieč Slovenskom. „Vybudovanie staníc je len jednou časťou projektu. Jeho skutočný význam sa ukazuje vtedy, keď sa do nových priestorov presťahujú posádky. Teší nás, že čoraz viac záchranárov už môže využívať moderné zázemie zodpovedajúce náročnosti ich práce,“ uviedol riaditeľ OS ZZS Gaston Ivanov.
Európske zdroje pomáhajú modernizovať záchrannú zdravotnú službu. „Nová stanica ZZS v Partizánskom mohla vzniknúť vďaka európskym zdrojom v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Táto investícia prináša lepšie pracovné podmienky pre záchranárov a modernejšiu zdravotnú starostlivosť bližšie k ľuďom v Partizánskom a jeho okolí. Je to ďalší dôkaz toho, že európska solidarita prináša na Slovensko konkrétnu pomoc aj v tých najdôležitejších momentoch, keď ide o ich zdravie a záchranu života,“ povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.