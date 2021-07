Viaceré oblasti na severe Česka zasiahli búrky, zasahovali aj hasiči

Praha 17. júla (TASR) - Severnú časť ČR v sobotu zasiahli búrky a hasiči zasahovali na viacerých miestach v súvislosti so záplavami, informoval spravodajský server iDnes.cz.



Hasiči z Libereckého kraja popoludní od 14.00 h hlásili takmer 30 výjazdov. Voda v meste Liberec zaplavila viacero ulíc a časť jedného hotela, píše iDnes.cz. Hasiči v obci Mníšek v okrese Liberec museli evakuovať detský tábor.



Zvýšený počet výjazdov hlásili i hasiči z Úsťanského kraja, najmä v okrese Děčín, kde podľa ich vyjadrení "vytrvalý dážď spôsobuje zatopenie pivníc, rodinných domov alebo miestnych komunikácií".



Voda podľa iDnes.cz komplikuje situáciu aj na ďalších miestach v Úsťanskom kraji.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu sprísnil výstrahu pred veľmi silnými búrkami. Tie podľa ČHMÚ hrozia do nedele 6.00 h v častiach Juhočeského, Plzeňského, Karlovarského, Úsťanského, Libereckého a Pardubického kraja.



Búrky sa neskôr presunú na Moravu. Meteorológovia vydali do nedele 15.00 h výstrahu pre celý Moravsko-sliezsky kraj a časti Olomouckého a Zlínskeho kraja.