Viaceré ropné terminály v Európe boli terčom počítačových útokov

Brusel 3. februára (TASR) - Hlavné ropné terminály v niektorých z najväčších západoeurópskych prístavov sa stali obeťou kybernetického útoku, potvrdili vo štvrtok podľa agentúry AFP informované zdroje. Došlo k nemu necelý rok po tom, čo bola hackermi odstavená najväčšia sieť produktovodov v USA, napísala agentúra Bloomberg.



Spoločnosť Mabanaft GmbH & Co. KG, ktorá v Nemecku skladuje a distribuuje veľké množstvo paliva, v utorok priznala, že počítačovým útokom boli narušené jej IT systémy a tým aj prevádzka.



AFP dodala, že obeťou kybernetického útoku v Nemecku boli dve spoločnosti, pričom boli hlásené aj ďalšie incidenty vrátane obvinenia z pokusu o vydieranie pomocou ransomvéru. Všetkými prípadmi sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní a pomoc ponúkla aj policajná agentúra EÚ - Europol.



Podľa Arneho Schönbohma, šéfa nemeckého úradu pre bezpečnosť informačných technológií, bola situácia síce vážna, ale podarí sa ju zvládnuť.



Jednou z hlavných obetí počítačového útoku sa stal zrejme ropný obchodný uzol Amsterdam-Rotterdam-Antverpy, kde boli zasiahnuté firemné IT systémy.



Agentúra Bloomberg dodala, že podobné incidenty slúžia ako pripomienka, že počítačová bezpečnosť sa v ropnom priemysle stáva čoraz väčším problémom.



Minulý rok americká spoločnosť Colonial Pipeline zaplatila výkupné po tom, čo ju hacker prinútil uzavrieť najväčší plynovod v USA, čo malo za následok nedostatok pohonných hmôt na čerpacích staniciach a prudké zvýšenie cien.