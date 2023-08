Viaceré ruské ropné produkty sa obchodujú nad cenovým stropom G7

Moskva 2. augusta (TASR) - Viaceré ruské rafinované ropné produkty sa obchodujú nad cenovým stropom, ktorý stanovila skupina G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta). To je ďalším znakom toho, že hodnota ruskej ropy napriek sankciám rastie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Od februára existujú dva cenové stropy na predaj ruských rafinovaných palív, jeden pre produkty s vyššou hodnotou na úrovni 100 USD (91,03 eura) za barel (159 litrov) a druhý pre nižšie na úrovni 45 USD/barel.



Spoločnosť Argus Media, ktorej ceny sú kľúčové pre cenové stropy tvrdí, že vykurovací olej sa obchoduje nad spodným limitom, zatiaľ čo nafta sa obchoduje nad vyšším limitom.



Z produktov, ktoré ešte neprekročili strop v prístavoch na západe Ruska, sa k tomuto stropu približujú benzín a motorová nafta, pričom hodnota oboch palív na celom svete prudko stúpa.



Minulý mesiac ruská ropa Ural po prvý raz porušila cenový strop a priniesla tak určité víťazstvo Moskve, ktorá zostavila tieňovú flotilu lodí dostatočne veľkú na to, aby prepravila dodávky kupujúcim bez využitia služieb spoločností z krajín G7. Objavujú sa aj náznaky, že Moskva začína znižovať produkciu tak, ako sa dohodla so svojimi spojencami z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



V utorok (1. 8.) vysoký predstaviteľ americkej administratívy povedal, že krajiny, ktoré podpísali cenový strop, naďalej monitorujú vplyv tejto politiky, a že jej úspech sa bude merať podľa toho, či sú príjmy Ruska nižšie, ako by boli, keby neboli zavedené žiadne opatrenia. Uviedol tiež, že vytvorenie ruskej flotily plavidiel na prepravu ropy bolo víťazstvom tejto politiky, pretože odklonilo zdroje Moskvy od vojny proti Ukrajine.



Cenový strop pre rafinované palivá je komplikovanejší ako cenový strop pre ropu, pretože zahŕňa dva rôzne súbory cien pre nespočetné množstvo produktov.



Opatrenia sú navrhnuté len tak, aby odrážali využívanie služieb poskytovaných firmami v krajinách, ktoré sa pripojili k cenovému stropu G7.



(1 EUR = 1,0985 USD)