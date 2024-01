Viaceré spoločnosti dočasne vyradili z prevádzky Boeing 737 MAX 9

Washington 8. januára (TASR) – Letecké spoločnosti a bezpečnostné úrady na celom svete dočasne vyradili z prevádzky niektoré lietadlá Boeing 737 MAX 9 a nariadili ich prehliadky. Dôvodom bol technický problém, ktorý v sobotu spôsobil náhly pokles tlaku v kabíne a vynútil si núdzové pristátie lietadla spoločnosti Alaska Airlines. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Incident sa odohral počas letu z Portlandu do Los Angeles v USA. Lietadlo tesne po vzlietnutí stratilo bočný panel uzatvárajúci nevyužívaný východ, čo vyvolalo pokles tlaku a aktiváciu kyslíkových masiek. Pilotom sa však podarilo pristáť. Niekoľko cestujúcich utrpelo ľahké zranenia.



Federálny úrad pre kontrolu leteckej dopravy (FAA) nariadil okamžitú inšpekciu lietadiel Boeing 737 MAX 9, ktoré používajú konfiguráciu s takýmto bočným panelom namiesto východu. Vzťahuje sa to na 171 strojov, dodal FAA. Väčšinu z nich prevádzkujú americké spoločnosti Alaska Airlines a United Airlines. Príčinu incidentu už vyšetruje aj americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB).



Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v nedeľu vyhlásila, že sa bude riadiť smernicou FAA o zákaze letu uvedených lietadiel.



Server Flightradar24.com uvádza, že lietadlá Boeing 737 MAX 9 v súčasnosti v Európe využívajú spoločnosti Icelandair, Corendon Dutch Airlines a Turkish Airlines. Konfiguráciu s panelom používa iba spoločnosť Turkish Airlines, ktorá v súlade s nariadením FAA a EASA lietadlá až do vykonania prehliadky stiahla z prevádzky.