Viaceré štáty EÚ začali očkovať proti covidu deti vo veku 5-11 rokov

Brusel 15. decembra (TASR) - Grécko, Taliansko a niekoľko ďalších členských krajín Európskej únie začalo v stredu očkovať deti vo veku 5-11 rokov proti novému koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



V severotalianskom meste Miláno sa akrobati prezlečení za superhrdinov zlaňovali po budove nemocnice, cez okná zdravili pacientov na covidovom oddelení a deti na pediatrii. Franco Locatelli, prezident talianskej vedeckej komisie, ktorá radí vláde v boji proti koronavírusu, vyzval všetky talianske rodiny, aby sa zapojili do nového vakcinačného programu určeného pre vekovú kategóriu 5-11 rokov.



"Využite túto príležitosť. Porozprávajte sa s pediatrom. Zaočkujte svoje deti. Spravte to pre ne. Ukážte, ako veľmi máte radi svoje deti tým, že im poskytnete maximálnu možnú ochranu," vyzval.



V Grécku dostali školáci po zaočkovaní deň voľna a ako darček nálepku. Grécka ministerka školstva Niki Kerameusová uviedla, že po konzultáciách s lekárom a na základe vedeckých poznatkov sa rozhodla dať v nemocnici v hlavnom meste Atény zaočkovať i svojho päť a pol ročného syna.



Španielski predstavitelia si dali za cieľ zaočkovať mladšie deti ešte pred vianočnými sviatkami. Dve dávky vakcíny dostalo už takmer 90 percent obyvateľov Španielska od 12 rokov. "Teším sa z toho, že je tu toľko veľa rodičov s deťmi," povedala ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová na návštevy školy v meste Toledo, ktoré sa tiež zapojilo do vakcinačnej kampane.



"Teraz je rad na nás. Naše vakcíny konečne dorazili! Starká a starký, mama a tato, strýkovia a tety i náš učiteľ sú už zaočkovaní," hovorí v krátkom videu španielskeho rezortu zdravotníctva detský herec.



Očkovanie detí vo veku 5-11 rokov schválili i Maďarsko a Švajčiarsko a tento týždeň plánujú znížiť vek, od ktorého je možné aplikovať proticovidové vakcíny, tiež Poľsko, Portugalsko, Chorvátsko a Slovinsko. Pred sídlom vlády v chorvátskom hlavnom meste Záhreb protestovali v stredu proti očkovaniu detí stovky ľudí. "Nezabíjajte naše deti!", "Nedáme vám naše deti," kričali odporcovia očkovania.



Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila podávanie proticovidovej vakcíny od Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov 25. novembra. Podávanie vakcín proti covidu pre deti je vo všetkých krajinách EÚ dobrovoľné a vyžaduje si súhlas rodičov.



Niektoré európske krajiny vrátane Holandska či Nemecka zvolili opatrnejší prístup, čo sa týka vakcinácie menších detí. Francúzsko zase očkuje v prvom rade tie deti, ktoré trpia srdcovými či respiračnými problémami, obezitou alebo cukrovkou.