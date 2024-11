Viaceré štáty hlásili bombové hrozby vo volebných miestnostiach

Washington 5. novembra (TASR) - Najmenej dve volebné miestnosti v americkom štáte Georgia museli v utorok evakuovať v dôsledku falošných hlásení o bombových hrozbách, z ktorých miestne volebné úrady obvinili ruských agentov. Hlasovanie o budúcom prezidentovi USA preto na týchto miestach nakrátko pozastavili, no hrozby zaznamenalo viacero štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Žiadna z hrozieb nebola doposiaľ vyhodnotená ako dôveryhodná," uviedol Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vo svojom vyhlásení a dodal, že integrita volieb patrí medzi jeho najvyššie priority. K hláseniam došlo na viacerých miestach v niekoľkých štátoch a mnohé z nich pochádzali z ruských e-mailových domén, tvrdí FBI.



Vysokopostavený nemenovaný úradník kancelárie republikánskeho štátneho tajomníka Georgie Brada Raffenspergera upresnil, že bombové hrozby v Georgii boli odoslané z e-mailových adries, ktoré používali Rusi aj pri predchádzajúcich voľbách v snahe zasiahnuť do ich priebehu. "Je pravdepodobné, že za tým stojí Rusko," vyhlásil úradník.



Georgia samotná dostala viac ako tucet falošných vyhrážok bombami v deň konania volieb, pričom väčšinu z nich zaznamenal okres Fulton, kde došlo aj k evakuácii dvoch volebných miestností. Tamojší predstavitelia ozrejmili, že po približne 30 minútach sa miestnosti znovu otvorili. V okrese preto žiadali súd o predĺženie času na hlasovanie.



Raffensperger tiež skonštatoval, že za falošné bombové hrozby je zodpovedné Rusko. "Zdá sa, že sa chystajú robiť nepokoje. Nechcú, aby sme mali hladké, spravodlivé a presné voľby, a ak sa im podarí dosiahnuť, že sa medzi sebou budeme hádať, môžu to považovať za víťazstvo," povedal štátny tajomník novinárom.



Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone sa k situácii bezprostredne nevyjadrilo.



Minulý týždeň predstavitelia štátu Georgia upozornili aj na falošné video, na ktorom údajný haitský prisťahovalec s viacerými občianskymi preukazmi vydanými v Georgii tvrdí, že opakovane volil vo viacerých okrskoch. Úrady video označili za "cielenú dezinformáciu" a vysokopostavení predstavitelia amerických spravodajských služieb vo svojom vyhlásení uviedli, že za tým tiež stojí Rusko.