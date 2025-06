Viaceré štáty odsúdili vyhrážky na adresu šéfa MAAE Grossiho

Teherán/Paríž 30. júna (TASR) - Po izraelských a amerických útokoch na jadrové zariadenia v Iráne od Teheránu nemožno očakávať obvyklú spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), upozornil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakají, ktorý dodal, že Irán nedokáže ani zaručiť bezpečnosť inšpektorov MAAE. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Medzičasom Británia, Francúzsko a Nemecko odsúdili hrozby voči generálnemu riaditeľovi MAAE Rafaelovi Grossimu, vyjadrili svoju plnú podporu agentúre MAAE a zopakovali výzvu adresovanú iránskemu vedeniu, aby zaručilo bezpečnosť zamestnancov MAAE na svojom území.



Hrozby Iránu voči Grossimu kritizovala aj Argentína, odkiaľ riaditeľ MAAE pochádza.



Aj keď západné štáty - podľa agentúry AFP - jasne neuviedli, na aké hrozby týkajúce sa Grossiho narážajú, iránsky ultrakonzervatívny denník Kajhan nedávno napísal, že podľa hodnoverných zdrojov Grossi je „špiónom sionistického režimu.“ Uviedol tiež, že Grossi „bude po príchode do Iránu súdený a popravený za špionáž pre (izraelskú tajnú službu) Mosad a za účasť na vraždení utláčaných ľudí v našej krajine.“



V reakcii na to však iránsky veľvyslanec pri OSN v New Yorku Amír Saíd Iravání v nedeľu v televízii CBS uisťoval, že Grossimu a jeho inšpektorom nič nehrozí a sú v Iráne „v bezpečí.“ Dodal, že spolupráca s MAAE bola len pozastavená.



Irán minulý piatok odmietol Grossiho žiadosť o umožnenie návštevy jadrových zariadení, ktoré boli terčom bombových útokov Spojených štátov a Izraela.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v statuse na sieti X označil „Grossiho naliehanie na návštevu bombardovaných zariadení pod zámienkou bezpečnostných opatrení“ za nezmyselné a „možno... dokonca so zlým úmyslom.“ Arákčí doplnil, že Irán si vyhradzuje právo podniknúť potrebné kroky na obranu svojich záujmov, svojho ľudu a svojej suverenity.



Arákčí kritizoval aj šéfa MAAE osobne za to, že sa nevyslovil proti izraelským a americkým úderom na iránske jadrové zariadenia, čo označil za Grossiho „šokujúcu zradu“ svojich vlastných povinností. Šéfa MAAE pritom obvinil z toho, že „priamo napomáhal tomuto nezákonnému izraelskému a americkému bombardovaniu“.



Iránsky minister narážal na správu MAAE z 31. mája, v ktorej bol Teherán obvinený z „menej než uspokojivej“ spolupráce. Podľa Arákčího touto správou orgán MAAE zahmlil úsilie Iránu rozptýliť obavy MAAE.



Zmienená štvrťročná správa MAAE viedla k tomu, že Rada guvernérov MAAE prijala vo rezolúciu, podľa ktorej Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Podľa Teheránu sa práve týmto krokom otvorila cesta k následnej 12 dní trvajúcej vojne, ktorú rozpútal Izrael, keď 13. júna začal útočiť na Irán. Vojna sa minulý týždeň skončila krehkým prímerím.