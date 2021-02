Viacerí lekári v Maďarsku majú z čínskej vakcíny obavy

Budapešť 22. februára (TASR) - Viacerí obvodní lekári v Maďarsku majú námietky voči protikoronavírusovej vakcíne čínskej firmy Sinopharm, ktorou by mali začať tento týždeň očkovať. Informoval o tom v pondelok denník Népszava.



Denníku lekári uviedli, že k vakcíne je k dispozícii len maďarský preklad čínskeho popisu výrobku, avšak nie stanovisko maďarského orgánu, ktorý v mimoriadne zjednodušenom procese udelil povolenie na domáce použitie.



Ako dodali, vakcínu nebudú nikomu odporúčať a podajú ju iba tomu, kto ju bude vyslovene požadovať.



Očkovaciu látku farmaceutickej spoločnosti Sinopharm distribuovali obvodným ambulanciám najmä na očkovanie ľudí vo veku nad 60 rokov.



Čínska vakcína na zaočkovanie 275.000 ľudí, ktorej prvá zásielka dorazila do Maďarska 16. februára, nemá všetky potrebné doklady, aké mala napríklad ruská očkovacia látka Sputnik V. Povedal to vo štvrtok minulý týždeň primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik, ktorý vyjadril nádej, že nielen Národné centrum zdravia (NNK) vykoná potrebné preverenie vakcíny, ale že budú k dispozícii aj dokumenty, ktoré potvrdia, že čínska očkovacia látka je účinná.



Celkový počet infikovaných v Maďarsku do pondelka stúpol na 405.646 a úmrtí na 14.347. Aktuálne je nakazených 82.649 a z ochorenia spôsobovaného koronavírusom sa zotavilo 308.650 osôb. Proti vírusu SARS-CoV-2 zaočkovali dosiaľ 453.457 ľudí, z ktorých 201.005 dostalo aj druhú dávku vakcíny.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach