Viacerí poslanci v Moskve a Petrohrade vyzvali na Putinovu rezignáciu

Moskva 13. septembra (TASR) - Komunálni poslanci z 18 mestských častí Moskvy a Petrohradu podpísali verejné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú ruského prezidenta Vladimira Putina, aby odstúpil zo svojej funkcie. TASR informuje na základe pondelkovej správy denníka The Guardian.



Zástupcovia viacerých častí Moskvy a Petrohradu tvrdia, že konanie šéfa Kremľa "poškodzuje budúcnosť Ruska a jeho občanov".



"Žiadame rezignáciu Vladimira Putina z postu prezidenta Ruskej federácie!" píše sa vo vyhlásení, ktoré na sociálnej sieti Twitter zverejnila Xenia Torstrjomová, členka zastupiteľstva jednej z petrohradských mestských častí.



Ako povedala pre portál The Insider, v Rusku je ťažké verejne sa vyjadrovať pre obavy z represií. Z tohto dôvodu zvolili krátke vyhlásenie. "Poslanci nemajú zakázané mať názor. A takisto nie je zakázané vysloviť sa za odstúpenie prezidenta. Nie je monarchom, ale najatým pracovníkom, dostáva plat z našich daní," uviedla.



"Našou úlohou je zastupovať záujmy ľudí a vidíme, že ľudia spokojní nie sú. A naši ľudia sú podľa ústavy zdrojom moci," zdôraznila. Poznamenala, že ona osobne nerozumie motívom konania Vladimira Putina a takisto nechápe, ako môže byť niekto pri moci tak dlho.



Šesťdesiatdeväťročný Putin, bývalý agent KGB, je pri moci už vyše 20 rokov - najdlhšie zo všetkých ruských či sovietskych lídrov od čias Josifa Stalina. Prvý raz sa stal prezidentom v roku 2000 a v tejto funkcii pôsobil do roku 2008, keď mu ústavné obmedzenia zabránili kandidovať aj na tretie funkčné obdobie. Následne sa stal premiérom a do prezidentského kresla sa vrátil v roku 2012, pričom prezidentské funkčné obdobie nechal medzičasom predĺžiť na šesť rokov. Jeho súčasný mandát mu má vypršať v roku 2024.



Vlani v apríli však Putin podpísal zákon, ktorý mu umožňuje opäť kandidovať na prezidenta a dáva mu možnosť uchádzať sa o dve ďalšie šesťročné funkčné obdobia. V prípade opätovného volebného víťazstva by tak mohol zostať šéfom Kremľa až do roku 2036.