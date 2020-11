Viacerí republikáni obhajujú Trumpove tvrdenia o volebnom podvode

Washington 6. novembra (TASR) - Viacerí poprední predstavitelia Republikánskej strany obhajujú nepodložené tvrdenia úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s volebným podvodom a zmanipulovanými voľbami, informovala v piatok na svojej webovej stránke stanica CNN.



Podporu prezidentovi okrem iných vyjadril i predseda justičného výboru Senátu Lindsey Graham. Líder republikánov v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy vo štvrtok potvrdil prezidentove tvrdenia a Američanov vyzval, aby dávali pozor. "Nezostávajte v tejto súvislosti ticho," povedal. "Nesmieme dovoliť, aby sa toto dialo pred našimi očami," dodal.



Časť republikánskych zákonodarcov a senátorov na Trumpove vyjadrenia reagovala kriticky, pripomína CNN, pričom viacerí zo zákonodarcov uviedli, že v prípade volebných podvodov by mali byť predložené dôkazy.



"Ak je kandidát presvedčený, že štát porušuje volebné zákony, má právo napadnúť to na súde a predložiť dôkazy, aby svoje tvrdenia podporil," napísal na svojej sociálnej sieti senátor za štát Florida Marco Rubio. Mitt Romney, senátor z Utahu a republikánsky prezidentský kandidát z roku 2012, napísal, že súdy údajné nezrovnalosti vyšetria a prijmú rozhodnutie.



Prezident Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome v noci na piatok vyhlásil, že ak sa berú do úvahy iba "legálne odovzdané hlasy", tak v prezidentských voľbách "poľahky" zvíťazil. Opätovne obvinil Demokratickú stranu, že sa snaží o volebný podvod v prospech svojho kandidáta Joea Bidena a z manipulácie obvinil i médiá, korporácie, veľké technologické spoločnosti a tiež prieskumné agentúry.