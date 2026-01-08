< sekcia Zahraničie
Viacerí republikáni odmietli slová Trumpa o možnej invázii Grónska
Niekoľko republikánskych kongresmanov kritizovalo potenciálne vojenské operácie zamerané na anektovanie Grónska.
Autor TASR
Washington 8. januára (TASR) - Niekoľko republikánskych kongresmanov kritizovalo potenciálne vojenské operácie zamerané na anektovanie Grónska. Dištancovali sa tým od tvrdení prezidenta Donalda Trumpa, že USA potrebujú autonómny dánsky ostrov pre zaistenie národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.
Senátor Utahu John Curtis v stredu napísal, že posilňovanie partnerstva s Dánskom a Grónskom je dôležité, použitie vojenskej sily označil ako „nevhodné a zbytočné“ a že by to nepodporil.
Republikánsky člen Snemovne reprezentantov Don Bacon z Nebrasky povedal, že vyjadrenia vlády o Grónsku sú škodlivé a riskujú odcudzenie partnerov z NATO. Pre CNN ozrejmil, že myšlienka pripojenia Grónska k USA je jednou z „najhlúpejších“ vecí, aké za posledný rok počul z Bieleho domu. Vyzval ostatných republikánov, aby administratíve dali najavo, že je na zlej ceste.
Senátor Louisiany John Kennedy po brífingu ministra zahraničných vecí Marca Rubia povedal, že aj „priemerne inteligentný deviatak“ vie, že invázia Grónska by bola „hlúpa“. Podľa jeho názoru nie sú ani Trump, ani Rubio hlúpi a žiadna invázia sa preto neplánuje, hoci nevylúčil snahy o hľadanie nového právneho rámca pre obrannú spoluprácu medzi USA a Grónskom.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že prípadný útok USA na Grónsko by znamenal koniec NATO a bezpečnostného poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty „potrebujú“ Grónsko pre svoju bezpečnosť. Dánsko, autonómna grónska vláda, Európska únia i viaceré európske krajiny Trumpove tvrdenie odmietli.
Senátor Utahu John Curtis v stredu napísal, že posilňovanie partnerstva s Dánskom a Grónskom je dôležité, použitie vojenskej sily označil ako „nevhodné a zbytočné“ a že by to nepodporil.
Republikánsky člen Snemovne reprezentantov Don Bacon z Nebrasky povedal, že vyjadrenia vlády o Grónsku sú škodlivé a riskujú odcudzenie partnerov z NATO. Pre CNN ozrejmil, že myšlienka pripojenia Grónska k USA je jednou z „najhlúpejších“ vecí, aké za posledný rok počul z Bieleho domu. Vyzval ostatných republikánov, aby administratíve dali najavo, že je na zlej ceste.
Senátor Louisiany John Kennedy po brífingu ministra zahraničných vecí Marca Rubia povedal, že aj „priemerne inteligentný deviatak“ vie, že invázia Grónska by bola „hlúpa“. Podľa jeho názoru nie sú ani Trump, ani Rubio hlúpi a žiadna invázia sa preto neplánuje, hoci nevylúčil snahy o hľadanie nového právneho rámca pre obrannú spoluprácu medzi USA a Grónskom.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že prípadný útok USA na Grónsko by znamenal koniec NATO a bezpečnostného poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty „potrebujú“ Grónsko pre svoju bezpečnosť. Dánsko, autonómna grónska vláda, Európska únia i viaceré európske krajiny Trumpove tvrdenie odmietli.