Viacero aplikácií tretích strán pre Twitter od piatka nefunguje

San Francisco 15. januára (TASR) - Viacero aplikácií tretích strán pre správu Twitteru, ako napríklad Tweetbot, nefunguje. Tieto aplikácie sa od piatka (13. 1.) nemôžu pripojiť k Twitteru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Používatelia týchto aplikácií na to, aby sa dostali na Twitter, musia využiť oficiálnu aplikáciu Twitteru alebo webovú verziu. Twitter sa k tomu zatiaľ oficiálne nevyjadril.



Stránka The Information, ktorá prináša správy z technologického sektora, však s odvolaním sa na interné chaty v rámci Twitteru uviedla, že prístup aplikácií tretej strany bol zrušený zámerne. Dôvody sa jej však nepodarilo zistiť.



Zdá sa, že by to mohlo byť súčasťou stratégie nového majiteľa Twitteru Elona Muska, ktorý zdôraznil, že sa chce zamerať na ziskovosť, keďže firme po jeho prevzatí klesli príjmy z reklamy. Vo vlastnej aplikácii Twitteru a webovej verzii sa používateľom zobrazujú reklamy, nie však v aplikáciách tretích strán, ktoré sprevádzajú Twitter prakticky od začiatku. Twitter teda nič nezarobí, keď používatelia pristupujú k službe cez tieto aplikácie.



Vývojári aplikácií Tweetbot a Twitterrific napísali svojim používateľom, že od spoločnosti Twitter nedostali odpoveď na svoje otázky. Výpadok sa aplikácií dotkol rôzne. Tweetbot nefunguje na všetkých zariadeniach, Twitterrific nefunguje na iPhone, ale ešte stále na počítačoch Apple Mac. Aplikácia Fenix funguje na iPhonoch, ale nie na smartfónoch so systémom Android.