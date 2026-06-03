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Viacero spojencov plánuje posilniť obranu Rumunska, uviedla Toiuová
Spojenci zvažujú, ako podporiť existujúce rumunské systémy pre monitorovanie oblohy a protiletecké systémy najmä pozdĺž hranice s Ukrajinou.
Autor TASR
Paríž 3. júna (TASR) - Rumunská ministerka zahraničných Oana Toiuová v stredu uviedla, že niekoľko spojencov sa pripravuje na posilnenie protivzdušnej obrany na východnom krídle NATO. Ide o reakciu na zásah obytnej budovy v rumunskom meste Galati ruským dronom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ministerka počas návštevy Paríža uviedla, že incident urýchli snahy NATO o posilnenie obrany najmä v oblasti radarov, stíhacích lietadiel a technológií zameraných na boj proti dronom. „Našou hlavnou prioritou je zvýšenie kapacít,“ povedala Toiuová a ozrejmila, že Bukurešť predstavila NATO zoznam požiadaviek ešte pred incidentom.
Spojenci zvažujú, ako podporiť existujúce rumunské systémy pre monitorovanie oblohy a protiletecké systémy najmä pozdĺž hranice s Ukrajinou. Podľa Toiuovej by sa posily mohli týkať napríklad lietadiel z misie NATO zameranej na zabezpečenie vzdušného priestoru či rozšírenia radarového pokrytia na sledovanie nízko letiacich dronov.
Francúzsko vedie bojovú skupinu NATO v Rumunsku s približne 1400 vojakmi, no diskutuje aj o ďalšej podpore v oblasti radarových a monitorovacích systémov. Ďalší spojenci vrátane Británie, Talianska a Španielska naznačili ochotu zintenzívniť podporu protivzdušnej obrany, povedala rumunská ministerka. USA by mohli poskytnúť špecializované prostriedky, najmä v oblasti radarov a sledovania, namiesto rozsiahleho nasadenia vojakov, píše Reuters.
Opatrenia poslúžia ako dočasné riešenie, kým Rumunsko zmodernizuje svoju obranu. Bukurešť vyčlenila na nasledujúce roky približne dve miliardy eur na modernizáciu systémov protivzdušnej obrany a monitorovania, no dovtedy sa bude musieť „spoliehať na podporu spojencov“, uviedla šéfka rumunskej diplomacie.
Pravdepodobne ruský dron v piatok zasiahol obytnú budovu v Galati neďaleko hraníc s Ukrajinou. Pri incidente utrpeli zranenia 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Podľa rumunskej vlády trosky naznačujú, že dron patril ruským silám, no Toiuová podotkla, že podľa všetkého nešlo o cielený úder.
Rumunsko pracuje v súkromnom sektore na projektoch zameraných na boj proti dronom. Zároveň spolupracuje s Ukrajinou na pláne za 200 miliónov eur s cieľom vybudovať zariadenie na výrobu systémov, ktoré dokážu zachytávať nízkonákladové vzdušné hrozby, dodala ministerka.
Ministerka počas návštevy Paríža uviedla, že incident urýchli snahy NATO o posilnenie obrany najmä v oblasti radarov, stíhacích lietadiel a technológií zameraných na boj proti dronom. „Našou hlavnou prioritou je zvýšenie kapacít,“ povedala Toiuová a ozrejmila, že Bukurešť predstavila NATO zoznam požiadaviek ešte pred incidentom.
Spojenci zvažujú, ako podporiť existujúce rumunské systémy pre monitorovanie oblohy a protiletecké systémy najmä pozdĺž hranice s Ukrajinou. Podľa Toiuovej by sa posily mohli týkať napríklad lietadiel z misie NATO zameranej na zabezpečenie vzdušného priestoru či rozšírenia radarového pokrytia na sledovanie nízko letiacich dronov.
Francúzsko vedie bojovú skupinu NATO v Rumunsku s približne 1400 vojakmi, no diskutuje aj o ďalšej podpore v oblasti radarových a monitorovacích systémov. Ďalší spojenci vrátane Británie, Talianska a Španielska naznačili ochotu zintenzívniť podporu protivzdušnej obrany, povedala rumunská ministerka. USA by mohli poskytnúť špecializované prostriedky, najmä v oblasti radarov a sledovania, namiesto rozsiahleho nasadenia vojakov, píše Reuters.
Opatrenia poslúžia ako dočasné riešenie, kým Rumunsko zmodernizuje svoju obranu. Bukurešť vyčlenila na nasledujúce roky približne dve miliardy eur na modernizáciu systémov protivzdušnej obrany a monitorovania, no dovtedy sa bude musieť „spoliehať na podporu spojencov“, uviedla šéfka rumunskej diplomacie.
Pravdepodobne ruský dron v piatok zasiahol obytnú budovu v Galati neďaleko hraníc s Ukrajinou. Pri incidente utrpeli zranenia 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Podľa rumunskej vlády trosky naznačujú, že dron patril ruským silám, no Toiuová podotkla, že podľa všetkého nešlo o cielený úder.
Rumunsko pracuje v súkromnom sektore na projektoch zameraných na boj proti dronom. Zároveň spolupracuje s Ukrajinou na pláne za 200 miliónov eur s cieľom vybudovať zariadenie na výrobu systémov, ktoré dokážu zachytávať nízkonákladové vzdušné hrozby, dodala ministerka.