Viacero štátov USA chce podať žalobu ohľadne Muskovej komisie DOGE

Washington 7. februára (TASR) - Viac než desať amerických štátov plánuje podať žalobu s cieľom zamedziť komisii pre efektívnosť vlády (DOGE) pod vedením miliardára Elona Muska prístup k federálnym platobným systémom, ktoré obsahujú citlivé osobné údaje Američanov. TASR informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AP.



Demokratickí generálni prokurátori vo vyše desiatich štátoch USA vrátane New Yorku vo štvrtkovom vyhlásení uviedli, že budú konať v záujme "ochrany našej ústavy, nášho práva na súkromie a nevyhnutného financovania, s ktorým jednotlivci a komunity na celoštátnej úrovni počítajú".



"Elon Musk ako najbohatší muž na svete nie je zvyknutý, aby sa mu hovorilo 'nie', v našej krajine však nikto nestojí nad zákonom," uvádza sa vo vyhlásení. "Prezident nemá právomoc poskytnúť naše súkromné informácie komukoľvek, koho si vyberie, a nemôže znížiť federálne platby schválené Kongresom," cituje ďalej z vyhlásenia generálnych prokurátorov AP, podľa ktorej naň Biely dom doposiaľ bezprostredne nereagoval.



Z vyhlásenia jasne nevyplýva, kedy plánujú demokratickí generálni prokurátori spomínanú žalobu podať, ide však o štáty Arizona, Kalifornia, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island a Vermont.



Obavy zo zapojenia DOGE do platobného systému pre federálnu vládu vyjadrili vládni úradníci i odborové zväzy s tým, že by to mohlo viesť k bezpečnostným rizikám alebo omeškaniu platieb za programy ako sociálne zabezpečenie či Medicare.



Poslanci Demokratickej strany v snemovnom výbore pre dohľad taktiež vo štvrtok vyzvali na vyšetrenie možných hrozieb pre národnú bezpečnosť, ktoré podľa nich predstavuje komisia pre efektívnosť vlády (DOGE). Zákonodarcovia list s výzvou adresovali zástupcom generálnych inšpektorov viacerých federálnych orgánov vrátane ministerstiev financií a školstva, úradov personálneho manažmentu a pre všeobecné služby či Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID).